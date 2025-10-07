El empresario, Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico e investigado en Estados Unidos por ese delito, habló de su vínculo con el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert: “Lo ayudé económicamente porque me dijo que necesitaba aportes". Agregó: “Nadie del Gobierno me intentó contactar con todo esto”.

Machado cumple prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro, y enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos, acusado por liderar una red de distribución de drogas y lavado de dinero. El empresario hizo estas declaraciones luego de la renuncia de Espert a su candidatura a diputado por provincia de Buenos Aires, en la que iba a participar como cabeza de lista por la Alianza La Libertad Avanza.

El empresario dijo sobre la transferencia de US$200.000: “Hice un aporte de plata, no US$34 millones, como dice (el denunciante y candidato a diputado K) Juan Grabois. Los US$200.000, se están confundiendo, es porque le cuento a él que tenía un proyecto, que estaba muy desorganizado".

Machado relató, en declaraciones a Radio Rivadavia: “El me dijo que hacía consultorías, pregunté, me dijeron que era muy buen economista. Le dije que podíamos firmar un acuerdo, una asesoría, eran más de US$200.000, (de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala) no me acuerdo la cifra final, sí que eran en cuotas, hicimos un contrato firmado”.

El empresario explicó: “Él me dijo que no podía trabajar hasta que terminara la campaña, le dije que era un trabajo grande, que tenía que contratar un equipo. Yo hice una vez una asesoría con una empresa de Londres, por una reunión fueron como US$150 mil".

“Fred” Machado habló de su relación con José Luis Espert: “Lo conocí en 2019″

Machado habló de su relación con Espert: “Lo conozco en 2019 (año en que el economista fue candidato presidencial). Nunca había tenido interés en la política, al haberme ido de mi país, ver cómo se desarrollan otros países como China, ‘acá hace 30 años comemos de la basura’ me decían. Lo conozco de casualidad, porque me gusta como habla. Espert era totalmente diferente al del 2024, 2025. No era un tipo agresivo".

