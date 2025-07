Fuerte cruce entre Javier Milei y Jorge Rial, con insultos y chicanas

El presidente Javier Milei y el periodista Jorge Rial tuvieron un fuerte cruce en la red social X (exTwitter), luego de que Rial dijera que la economía la debería manejar un político. Todo inició cuando el medio El Trumpista compartió una parte de un comentario de Rial en el que argumentó que la economía es tan importante que no se puede dejar en manos de un economista, y que, en cambio, la tiene que manejar la política.

Acto seguido, el exconductor del programa de chimentos y espectáculo, Intrusos, mencionó que "Caputo va a decir que no rosqueó Milei. Con los gobernadores hay que rosquear, pero como a él no le gusta la política, nos dejó a nosotros esto y se nos armó quilombo. Creo que alrededor de Milei se están dando cuenta que las cosas no están funcionando. Hay dos mundos muchachos, el que nos contó Milei a la mañana y el mundo real, que es lo que describió con (Alejandro) Fantino".

Luego de los comentarios de Rial, la coconductora del streaming ‘Revueltos’ Viviana Canosa, le preguntó a Rial si el Gobierno está abriendo el paraguas, a lo que su compañero le respondió tajante: "creo que sí" y se preguntó "por qué tienen que usar en medio y que hablen en on y no en off".

La respuesta del presidente Javier Milei y el contrataque del periodista Jorge Rial

Al ver el mencionado video, el presidente lo citó en su cuenta de X y escribió una frase contundente y lapidaria: "EL PELOTUDO DEL SIGLO. Dice Thomas Showell: "La primera ley de la economía es la escasez, esto es, no hay de todo para todos. A su vez, la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía". Este tipo de estupideces son las que han hundido al país. Fin".

Luego de ver la reacción del presidente, el periodista no se achicó y saltó con los tapones de punta y se metió en la disputa entre Milei y Villarruel y volvió a correrlo con sus perros que, según rumores, estarían muertos. En su cuenta, Rial le contestó: "Puede ser presidente. Pero a mí no me corre una golpista como su vice. ¿Quién es más boludo? El que elige personalmente a su enemigo y lo orina públicamente, obvio. Revise sus conceptos. Madure. Nos está llevando a una crisis. Deje de boludear en tuiter".

"Y de última, si me tiene que decir algo lo invito personalmente. Pero para eso hay que tener valentía. Condición de la que usted carece. Solo se deja entrevistar por sus empleados periodísticos. Ah. Y mi perra está viva", concluyó.

Este enfrentamiento ocasionó repercusiones instantáneas entre usuarios y figuras públicas, que se sumaron al debate con diversas opiniones. En este sentido, algunos apoyaron la postura crítica del periodista, otros defendieron a Milei y cuestionaron con firmeza los dichos del periodista. Este nuevo episodio en redes sociales vuelve a poner en evidencia la tensión entre el Gobierno y el periodismo.