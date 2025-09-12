Gobernadores de Provincias Unidas se reúnen este viernes

Los gobernadores que integran el frente Provincias Unidas (PU) compartirán este viernes una foto en clave política en medio de los chispazos con Javier Milei, quien busca reencauzar el diálogo con los distritos tras la dura derrota libertaria en las elecciones bonaerenses. El encuentro tendrá lugar en la Exposición Rural de Río Cuarto, Córdoba, con el mandatario local, Martín Llaryora, como maestro de ceremonias. Será la primera demostración luego de que el Presidente vetara la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

De acuerdo a lo que averiguó Ámbito, además de Llaryora, asistirán al evento los jefes provinciales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), todos integrantes del flamante espacio que se plantea como una tercera vía a la polarización entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo. Los únicos ausentes será el chubutense Ignacio Torres y el santacruceño Claudio Vidal, afectados a quehaceres domésticos en la Patagonia.

Gobernadores de Provincias Unidas se reúnen en Córdoba

La jornada comenzará a las 8:30, con un desayuno de trabajo compartido entre los líderes e intendentes, que se desarrollará en el Hotel La Urumpta, Rio Cuarto. Luego, habrá una reunión con la comisión de la Sociedad Rural de Río Cuarto, más la Mesa de Enlace provincial y nacional, en La Rural de la ciudad. Al término, los mandamases brindarán una conferencia de prensa conjunta.

También será de la partida el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, quien encabeza la boleta a diputados nacionales de Provincias Unidas en el distrito. Es, además, uno de los articuladores del espacio. Precisamente este jueves, Schiaretti participó de un encuentro con dirigentes de procedencias diversas para profundizar en el armado. De la misma participaron Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer.

Allí acordaron "defender el presupuesto de universidades, del Garrahan, y acompañar a los gobernadores en su reclamo de ATN". "Mientras Milei ajusta y abandona, nosotros vamos a insistir", publicó Randazzo en sus redes sociales, en un espaldarazo al reclamo de los gobernadores.

Precisamente, este jueves, el Gobierno inauguró su "mesa federal", con la que pretende retomar el diálogo con los jefes provinciales. La misma fue presidida por el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y exhibió una foto flaca, ya que solo invitaron a la Casa Rosada a Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Todos ellos suscribieron acuerdos electorales con La Libertad Avanza en sus distritos. En el cónclave también estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el titular de Hacienda, Luis Caputo.

Desde las administraciones subnacionales destacaron la presencia de Caputo, ya que muchos de ellos tienen reclamos sobre pago de obras que se adeudan o de autorizaciones de créditos en organismos internacionales. "Todos trámites parados", señalaron. Desde el oficialismo, además, pusieron el acento en "los peligros de abandonar el déficit fiscal y los peligros que implican leyes que perjudiquen el equilibrio presupuestario". /Ámbito Financiero