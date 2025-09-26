Grossi reveló que Putin elogió las medidas económicas de Milei en una charla privada

El argentino Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), reveló que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió en una conversación privada las medidas económicas que está llevando adelante Javier Milei.

"Me hizo un comentario muy interesante. Hablamos del tango, de la cultura argentina, y me dijo que tenemos un líder muy atípico. Dijo que lo que está haciendo en materia económica es muy razonable", relató Grossi en diálogo con Radio Mitre.

El titular del organismo clave para el control del sistema nuclear global explicó que se trató de un intercambio informal, fuera del marco de una declaración pública: “Con los líderes mundiales se habla de todo, de fútbol y de política. A Putin le gusta el fútbol”, agregó.

Grossi, que mantiene interlocución frecuente con varios jefes de Estado por su rol en temas nucleares estratégicos, recordó que Rusia es hoy el principal exportador mundial de centrales nucleares: “Por eso es fundamental asegurar que toda actividad se desarrolle de manera segura”, sostuvo.

Consultado sobre su posible postulación para la secretaría general de la ONU, Grossi respondió con cautela: “Vamos paso a paso. El desafío, cuando uno tiene una función internacional, es mantener la capacidad de interlocución. Todos sabemos dónde está el bien y el mal, pero tengo que tener disciplina para lograr lo mejor”, afirmó.

También fue consultado sobre si contaría con el respaldo de Donald Trump, en caso de volver a la presidencia de EE.UU. “Esperemos que sí”, contestó, dejando abierta la posibilidad de apoyo del líder republicano.

En paralelo, Trump volvió a referirse a su vínculo con Vladimir Putin y criticó la continuidad del conflicto en Ucrania. “Me ha decepcionado, realmente me ha decepcionado”, declaró el presidente norteamericano en una conferencia conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Trump afirmó que el conflicto ucraniano “sería el más fácil de resolver” debido a su relación personal con Putin, pero cuestionó la prolongación de la guerra: “Putin está matando a mucha gente. Francamente, los soldados rusos están cayendo más que los ucranianos”, aseguró.

Las declaraciones cruzadas de figuras internacionales como Putin, Trump y Grossi reflejan cómo Milei y la situación argentina empiezan a aparecer, aunque sea lateralmente, en las conversaciones diplomáticas de alto nivel.