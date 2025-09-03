Guillermo Francos, jefe de Gabinete, declaró respecto a la performance de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre. “Tenemos una muy buena propuesta en Tucumán y estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección”, afirmó Francos, quien integra el denominado triángulo de hierro del gobierno. El funcionario destacó el crecimiento del espacio y la calidad de sus postulantes en la provincia.

Al referirse a la lista que presentará el partido en Tucumán, encabezada por el outsider Federico Pelli, Francos reiteró su confianza: “Al partido lo veo muy bien, es un espacio que se ha desarrollado espectacularmente, tiene muy buenos candidatos y estoy seguro de que vamos a hacer una muy buena elección”. Señaló además que la incorporación de figuras ajenas a la política tradicional forma parte de la estrategia regional.

Consultado sobre la relación con el gobernador Osvaldo Jaldo, el jefe de Gabinete apuntó que la confrontación es inherente al clima electoral: “Estamos en una época electoral, por lo que es razonable y entendible que cada actor de la política argentina en las provincias tome su posición en este proceso”, aseguró. En ese marco, defendió la legitimidad de las diferencias de criterio entre fuerzas políticas durante la campaña.

En materia económica, Francos enfatizó logros del Gobierno nacional y la necesidad de acuerdos con el sector industrial. Sostuvo que la reducción de la inflación ha sido clave para mejorar la competitividad: “Tal vez el impuesto más importante que la actual gestión ha conseguido reducir para darle competitividad a toda la actividad industrial real, es la inflación”. Recordó además que la administración recibió una inflación diaria del 1,5% y la llevó a un promedio mensual del 2%, y afirmó que esas medidas permitieron disminuir la pobreza del 52% al 30% de la población.