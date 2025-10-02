Guillermo Francos pidió que Espert dé "una explicación clara y contundente"
El jefe de Gabinete consideró que las explicaciones de José Luis Espert sobre el escándalo que lo vincula con el financiamiento del narcotráfico fueron insuficientes
En un acto de la AmCham, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la denuncia que vincula al diputado y candidato José Luis Espert con un presunto aporte de 200.000 dólares proveniente del empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido y con pedido de extradición de la Justicia estadounidense por causas que incluyen narcotráfico y lavado de activos.
Francos calificó la acusación como “no menor” y reclamó una explicación “clara y contundente”, aunque descartó de plano que el candidato de La Libertad Avanza deba bajar su postulación si no se prueba responsabilidad concreta.
La denuncia, que forma parte de una trama judicial y financiera que afecta la campaña bonaerense de Espert, incluye la mención de Machado, quien permanece con prisión domiciliaria en Río Negro a la espera del fallo sobre su extradición. La situación tomó protagonismo público en medio de la campaña y motivó réplicas desde distintos sectores políticos, con un impacto directo sobre la imagen del candidato.
Francos sostuvo que "obviamente, no es una situación menor en medio de una campaña electoral" y agregó que la imputación "está siendo utilizada en ese sentido" por la oposición. Al mismo tiempo remarcó que "Espert tiene que dar una explicación clara y contundente" luego de una entrevista en la que el candidato no rechazó de forma categórica haber recibido los fondos.