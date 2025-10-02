Guillermo Francos pidió que Espert dé "una explicación clara y contundente"

En un acto de la AmCham, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la denuncia que vincula al diputado y candidato José Luis Espert con un presunto aporte de 200.000 dólares proveniente del empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido y con pedido de extradición de la Justicia estadounidense por causas que incluyen narcotráfico y lavado de activos.

Francos calificó la acusación como “no menor” y reclamó una explicación “clara y contundente”, aunque descartó de plano que el candidato de La Libertad Avanza deba bajar su postulación si no se prueba responsabilidad concreta.

La denuncia, que forma parte de una trama judicial y financiera que afecta la campaña bonaerense de Espert, incluye la mención de Machado, quien permanece con prisión domiciliaria en Río Negro a la espera del fallo sobre su extradición. La situación tomó protagonismo público en medio de la campaña y motivó réplicas desde distintos sectores políticos, con un impacto directo sobre la imagen del candidato.

Francos sostuvo que "obviamente, no es una situación menor en medio de una campaña electoral" y agregó que la imputación "está siendo utilizada en ese sentido" por la oposición. Al mismo tiempo remarcó que "Espert tiene que dar una explicación clara y contundente" luego de una entrevista en la que el candidato no rechazó de forma categórica haber recibido los fondos.