Guillermo Francos se presentará el próximo miércoles en Diputados

En medio de escándalos que golpean de lleno al Gobierno, como las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y la falla de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados para informar sobre la marcha de la gestión.

La exposición del ministro coordinador será a partir del mediodía y se da en un momento de extrema tensión y expectativa por las respuestas que pueda dar el Gobierno a dos escándalos que estallaron puertas adentro de la Casa Rosada y que generaron una crisis política sin precedentes en la actual gestión.

La tragedia del fentanilo se cobró cerca de un centenar de víctimas y el Gobierno desplazó a segundas líneas, aunque el caso está lejos de cerrarse y promete escalar a medida que la Justicia vaya esclareciendo los hechos.

Los explosivos audios de Diego Spagnuolo, quien fuera abogado y amigo personal de Javier Milei, en la que ventila con bastante precisión una trama de corrupción vinculada a pedido de coimas a laboratorios a funcionarios del Gobierno, salpicando a la propia hermana del presidente, Karina Milei, calaron hondo en la Casa Rosada, que elabora una estrategia de reducción de daños.

Por el hecho, el Gobierno ya echó a Spagnuolo, quien en el audio confiesa que el propio Milei estaba al tanto de las irregularidades en ANDIS, y además precisa un esquema de recaudación orquestada por funcionarios con el supuesto aval de la secretaria general de la Presidencia. /Noticias Argentinas