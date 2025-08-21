El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó la salida de Mario Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios que aluden a presuntas coimas en ese organismo. Francos afirmó con claridad: “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, y señaló que corresponde a la Justicia investigar los hechos y convocar a quienes estén involucrados, sin anticipar un juicio sobre la veracidad de los mensajes.

Según explicó, la decisión presidencial de apartar a Spagnuolo se adoptó a raíz de lo trascendido públicamente, y precisó que limitar las funciones de un funcionario equivale a cesarlas en términos administrativos. Sobre la pesquisa, indicó que “el juez que está llevando adelante la investigación lo citará al señor Spagnuolo, a ver si ratifica los dichos que aparecieron en unos audios que no —yo no sé la verdad de dónde salen—”.

En la misma rueda de prensa, Francos expresó confianza personal en algunas figuras al declarar: “Creo en la inocencia de Karina Milei y de ‘Lule’ Menem”. Al ser consultado sobre la autenticidad de los audios, reiteró que “no les puedo dar veracidad o no, es algo que tiene que investigar la justicia”, remarcando la necesidad de que el Poder Judicial determine la veracidad de las grabaciones.

El senador Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza, comentó sobre el caso y señaló: “No tengo información precisa; no voy a opinar sobre algo que no conozco”. Añadió que “estamos en contra de la corrupción, por supuesto. El que la hace, la paga. No tengo ninguna duda”, y pidió disculpas por no conocer personalmente el audio. Las manifestaciones se produjeron en el marco del Council of the Americas, con la presencia del presidente Javier Milei y varios integrantes del gabinete.