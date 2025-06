Guillermo Moreno, tras la condena a Cristina: "El peronismo gana las elecciones de punta a punta"

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno visitó este miércoles a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la casa de la ex jefa de Estado, donde le brindó su apoyo tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificó la condena contra la exmandataria en la causa Vialidad.

Tras la condena, dirigentes de distintos espacios políticos, gremios y ciento de miles de ciudadano se acercaron a la propiedad ubicada en el barrio porteño de Constitución para expresarle su apoyo y el repudio a la decisión de los tres jueces de la Corte Suprema.

Para Moreno, "en octubre y en 2027 va a ganar el peronismo". Sobre el encuentro con la actual titular del PJ, el ex secretario de Comercio reveló que vio "muy bien" y analizó que lo que ocurrió "sirve para que nos encontremos en la doctrina".

"Aparte está claro que la biblia dice que hay que cuidar a las viudas y si encima está presa, todos los varones del peronismo vamos a cuidar a las mujeres. La organización vence al tiempo, lo dijo Perón. A la larga la doctrina te permite la continuidad y el peronismo se demostró en la doctrina verdadera", agregó.

El líder de Principios y Valores sostuvo que el Partido Justicialista (PJ) "se va a reorganizar como siempre, de abajo para arriba". En relación al fallo del máximo tribunal de Justicia, manifestó que “son los avatares de la política” y subrayó: “A los peronistas nos fusilaron y nos torturaron”.