Mientras avanza la investigación por los audios de Diego Spagnuolo por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad (Andis), apareció escrito “3%” en el padrón de la escuela de Vicente López donde vota Karina Milei.

El mensaje irónico se encuentra en la lista que está ubicada sobre la vereda del Instituto Pedro Poveda, sobre la calle Agustín Álvarez al 1400.

El porcentaje marcado al costado del nombre de la secretaria general de la Presidencia es una chicana referida al número que se menciona en los audios del extitular de la Andis, donde hace referencia a un supuesto esquema de corrupción y sobreprecios en el área que él manejaba.

En las grabaciones, atribuidas a Spagnuolo, revelan una presunta operatoria donde se le pedían coimas a laboratorios de medicamentos que trabajan con la ANDIS, e involucraría a la hermana de Javier Milei y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem, además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.