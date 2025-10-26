Histórico descenso: la participación del 66% marca el mínimo récord en las elecciones legislativas desde la vuelta democrática
La concurrencia estuvo por debajo incluso de la de 2021, que fue del 71 %. Más de 12 millones de argentinos no fueron a votar este domingo.
Según informó la Cámara Nacional Electoral, votó el 66% del padrón; aunque las urnas cerraron formalmente, en algunas escuelas aún se completan sufragios y la cifra final podría variar ligeramente. La concurrencia, por ahora inferior al 71% registrado en 2021, marca un descenso que genera interrogantes sobre la movilización ciudadana.