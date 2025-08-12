Inauguran obras de infraestructura y seguridad en Estación Aráoz y Tacanas

El gobernador, Osvaldo Jaldo, visitó durante la tarde del lunes la comuna de Estación Aráoz y Tacanas, donde inauguró obras de alumbrado público, un centro de monitoreo y la rotonda ubicada en el cruce de las rutas provinciales 302 y 327. La intervención se ejecutó por administración con participación de la comuna local, con una inversión estimada de 280 millones de pesos.

“Hoy venimos a inaugurar obras que mejoran la vida de la gente: alumbrado público, pavimento, la rotonda que ordena el tránsito en un cruce muy transitado, un centro de monitoreo que suma a la seguridad de la zona y un pozo de agua que garantiza el servicio a los vecinos”, afirmó Jaldo. Agregó que “todo esto es posible gracias al trabajo conjunto entre la Provincia, la comuna y los organismos que participaron en cada proyecto”.

El vicegobernador, Miguel Acevedo, remarcó: “Venimos acompañando al gobernador en obras que fortalecen la seguridad, el ordenamiento vial y el suministro de agua potable. Estos trabajos son resultado de una planificación que se ejecuta con recursos provinciales y comunales”.

El ministro del Interior, Darío Monteros, expresó: “En esta comuna se concretaron obras fundamentales. El centro de monitoreo, con sus cámaras conectadas al 911, es una herramienta para prevenir y actuar rápidamente ante cualquier situación. El pozo de agua es otra respuesta concreta a un pedido histórico de los vecinos”.

El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, indicó: “Una obra muy importante en materia de seguridad vial, una rotonda donde se interceptaban dos rutas provinciales. Vialidad también tuvo participación: hizo movimiento de suelo, cordón cuneta, asfalto, demarcación horizontal y vertical. A través de la comuna se hizo la iluminación y el embellecimiento de la rotonda. También se concretó un pozo de agua que viene a beneficiar a las comunas y a todas las comunidades de esta zona”.

El presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, señaló: “ En este caso, se construyó un pozo que reclamaban los vecinos hace mucho tiempo. Con el trabajo conjunto de la comuna, el Ministerio del Interior y la SAT, logramos este beneficio para reforzar el sistema existente. Este es el cuarto pozo que se integra a los tres ya operativos. Así solucionamos problemas de provisión en una localidad ubicada a 15 kilómetros del límite con Santiago del Estero. Para el gobernador, los habitantes de Estación Aráoz y Tacanas son tan importantes como los de San Miguel de Tucumán. Estamos trabajando para todos los tucumanos y dando respuesta en cada rincón de la provincia”.

El comisionado comunal de Estación Aráoz y Tacanas, Emilio Caratti, manifestó: “El pozo de agua es un beneficio muy grande para los vecinos. Lo mismo que el centro de monitoreo, que se hizo con recursos de la comuna y el acompañamiento de la Provincia. La rotonda y el alumbrado son obras que mejoran la circulación y la seguridad vial”.

Finalmente, el Jefe de la Unidad Regional Este, Daniel Ruiz, explicó que el centro de monitoreo “cuenta con diez cámaras instaladas en puntos estratégicos, operadas por personal de la comuna capacitado por el Ministerio de Seguridad y conectadas al sistema de emergencias 911. Esto permitirá una respuesta más rápida y efectiva en la prevención del delito y en situaciones de emergencia”.