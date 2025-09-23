Inauguran obras en Las Talitas durante la celebración del 33° aniversario de la municipalización

En el marco del 33° aniversario de la municipalización de Las Talitas, el gobernador Osvaldo Jaldo dejó inauguradas doce cuadras de pavimento articulado en calle 31, entre calles 8 y 18.

En declaraciones a la prensa, Jaldo destacó: “A pesar de las dificultades y problemas financieros, trabajando en equipo con el gobierno provincial, podemos llevar obras de infraestructura e incorporar equipamiento para mejorar los servicios. Marta lleva un año y nueve meses de gestión y ya tenemos mucha gestión para mostrar. Siempre digo que nos midan por los hechos, por las realizaciones. La única verdad es la realidad, y la realidad son las obras y los servicios concretos que este gobierno joven provincial y municipal ya ha concretado”.

La intendenta Marta Najar agradeció el respaldo provincial y remarcó: “Treinta y tres años de municipalización son una fecha muy emotiva. Hoy inauguramos el pavimento articulado de la calle 31, doce cuadras que los vecinos esperaron cuarenta años. Además, muchos pudieron regularizar las escrituras de sus viviendas. Sin la ayuda de nuestro gobernador no podríamos concretar estas obras ni atender a todos los barrios”.

Por su parte, Darío Monteros afirmó: “Este aniversario demuestra que, cuando se trabaja en equipo, se mejora la calidad de vida de la gente. Como en Las Talitas, estas obras se replican en toda la provincia”.

Finalmente, Javier Noguera resaltó: “Estamos hablando de un pueblo que progresa, que no se detiene a pesar de los desafíos nacionales. Es gratificante celebrar junto a esta comunidad y acompañar estas inauguraciones tan esperadas”.

El festejo incluyó actividades culturales, la presentación del Poncho Talitense y un gran acompañamiento de vecinos en el Complejo Parque Independencia.