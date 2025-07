Victoria Villarruel vivió un tenso momento en la Fiesta del Poncho, en Catamarca, cuando un periodista le preguntó si había traicionado a Javier Milei al validar la sesión del Senado que aprobó el aumento de jubilaciones y fondos para provincias. Con visible enojo, respondió: "No ha sido nada de eso".

En un intento por desviar el tema, Villarruel elogió a los artesanos locales, pero un cronista de un medio afín a Milei insistió: "¿No traicionaste a 15 millones de votantes?" A lo que ella replicó, ya sin su sonrisa: "No me parece que esa sea una pregunta que me tengas que hacer".

El periodista insistió sobre la confianza que depositaron en ella, y ella cambió el foco hacia la importancia del evento, mencionando el trabajo que genera para muchos argentinos. Cuando le preguntaron si debía disculparse con Milei, eludió la respuesta y continuó su camino.

Villarruel se encuentra en Catamarca para participar de la Fiesta Nacional del Poncho, donde fue recibida por autoridades locales. Su visita se da en un contexto de creciente tensión interna con Milei, tras críticas de funcionarios de primera línea por su papel en la reciente sesión del Senado. Además, se ha comunicado públicamente sobre sus desacuerdos con el Presidente, sugiriendo un posible armado político propio para las elecciones de 2027.