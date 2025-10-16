Insólito: aseguran que desde el gobierno le pidieron a Diego Santilli que se rape el pelo

A poco más de una semana para las elecciones legislativas 2026, parece que al Gobierno se le está haciendo complicada la campaña en la provincia de Buenos Aires debido a que el excandidato José Luis Espert estará en la boleta única, por lo que ahora trascendió un pedido especial a Diego Santilli: que se rape el pelo.

Confirmada la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de que no se reimprimirán boletas en Provincia tras la renuncia de, La Libertad Avanza (LLA) comenzó su campaña con un llamado a votar al "Pelado" en las legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

En el curioso spot difundido por el frente oficialista el martes, Santilli les pidió a sus votantes seleccionar a Espert, aunque sin mencionarlo. "Para votar al Colorado, marcás al Pelado", expresó.

Ahora, en A24, Nicolás Wiñazki aseguró que desde el Gobierno presionan a su candidato para que asuma un look similar al del renunciado economista, quien dio un paso al costado envuelto en un escándalo por sus vínculos con un presunto narcotraficante.

"Esto es real, eh ¿Qué es lo que le están pidiendo del gobierno Santili? Que se pele. Esto es real. Le están pidiendo que vaya un canal de televisión...", sostuvo el periodista, para sorpresa de sus compañeros.

Su colega en el piso interrumpió a Wiñazki para mostrarse en contra, ya que consideró que "a un señor que tiene más de 50 años y te llegó con cabello, pedirle que se que se rape es inconstitucional".

Sin embargo, el periodista continuó con su información e insistió en que "esto es real, no es una joda", y explicó que "Le están pidiendo que se rape el pelo para ser pelado como el pelado que está en la boleta que es Espert, para hacer un chiste". Y su compañera, remató: "Pero no está muy bueno parecerse a Espert igual".