El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió en una rueda de prensa, realizada en el marco de su visita a Amaicha del Valle, al rechazo del Senado de la Nación al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad y destacó la importancia de proteger los derechos de las personas con discapacidad.

“Eso se veía venir, porque es tratar de quitarle derechos que son indispensables a las personas que tienen discapacidad, desde los medicamentos hasta los tratamientos como también las rehabilitaciones. No podemos dejar a un chico, a un joven o a un adulto que tiene discapacidad sin los elementos necesarios para poder tener una mejor calidad de vida dentro del problema que ya tiene”, dijo el mandatario.

Jaldo subrayó además la afectación que esto genera en las familias: “Y ni que hablar del problema que se le origina a la familia, al papá, a la mamá o a los familiares más cercanos con esa persona que tiene una discapacidad y no tenga remedios, insumos, no tenga quien lo atienda profesionalmente, no tenga el médico o el kinesiólogo. Hay que ponerse en el lugar de cada una de las familias. Lógicamente que el Congreso de la Nación se ha opuesto en el Senado ayer y ha sacado casi 63 votos en contra y solamente 6 a favor”.

El Gobernador destacó el respaldo de distintos senadores nacionales: “Muchos senadores nacionales que son de los espacios políticos del oficialismo no han estado de acuerdo con esta decisión del gobierno nacional. Y ayer lo que ha ocurrido ha sido algo muy bueno para todos aquellos sectores que realmente tienen discapacidad”.

En este marco, Jaldo afirmó que "desde Tucumán vamos a seguir acompañando a las instituciones que atienden a los discapacitados, a los transportistas que llevan a las personas; por eso, hemos eliminado los impuestos tributarios, le pusimos alícuota cero a todos”.

Finalmente, resaltó la importancia de la unidad y el cuidado de los sectores más vulnerables: “Todos tenemos que trabajar y formar una gran familia, esa gran familia argentina y esa gran familia Tucumán, pero fundamentalmente proteger a los más débiles, que no se metan con nuestros abuelos, que no se metan con nuestros discapacitados. Felicito a todos los senadores que ayer, una vez más, le dijeron al Presidente (Javier Milei) ‘pará la mano’”. \Comunicación Tucumán