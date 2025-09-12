El gobernador Osvaldo Jaldo, vicepresidente del PJ Tucumán y candidato a diputado nacional, encabezó un acto en el Club Central Córdoba de San Miguel de Tucumán, organizado por el Movimiento Evita que conduce Luciano Chincarini. Jaldo estuvo acompañado por el vicegobernador y candidato, Miguel Acevedo; el ministro del Interior, Darío Monteros; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; la diputada y candidata, Gladys Medina; el legislador y candidato, Javier Noguera; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri; la senadora Sandra Mendoza; los legisladores Hugo Ledesma, Cristian Rodríguez y Carolina Vargas Aignasse; el prosecretario de la Legislatura, Alejandro Martínez; y la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez. El gobernador afirmó: “Hoy el Movimiento Nacional Justicialista del Distrito de Tucumán se reunió en este histórico Club Central Córdoba con una multitud convocada por los dirigentes de la capital, por la intendenta Rossana Chahla, junto con el Movimiento Evita del compañero Luciano Chincarini, por los concejales recibidos por Fernando Juri y por los legisladores y dirigentes presentes. Hemos vivido un gran encuentro en la capital con miles de personas que nos acompañaron. Nuestro deber es dar la cara al pueblo, mirarlo a los ojos y contarle lo que venimos haciendo, sabiendo que aún falta mucho. Más de 4.500 personas colmaron el club y desde aquí convocamos a todos los tucumanos, porque esto va más allá del Partido Justicialista: debemos sostener la provincia entre todos. En apenas un año y nueve meses, con intendentes y comisionados, realizamos obras de infraestructura, pagamos sueldos, incrementos y aguinaldos en tiempo y forma, y reactivamos obras que se nos niegan desde el Estado Nacional. Vamos a seguir con un Estado provincial, municipal y comunal presente en cada rincón de Tucumán”.

En su discurso, Jaldo fue muy crítico de la gestión de Javier Milei. "No esperemos nada de los que está allá. Viven en el Obelisco y no conocen más allá que la General Paz", chicaneó. Y remarcó: "Tenemos un gobierno que se nos viene encima, que ya se animó con los jubilados, con los discapacitados, con las universidades, con las provincias".

Acevedo expresó: “Este acompañamiento multitudinario en la capital refleja que la gente ve un gobierno provincial y una municipalidad capitalina trabajando de manera coordinada. El 26 de octubre se define más que una diputación nacional: se discute un modelo de país. Necesitamos gobernadores fuertes, no para confrontar con la Nación, sino para hacer valer los derechos de las provincias. Es momento de decir basta y acompañar al Frente Tucumán Primero”. Chahla señaló: “Fue un acto muy emotivo donde se vio esperanza en la gente. Trabajamos en plazas, pavimento, luminarias y semáforos, pero necesitamos los recursos que nos corresponden para seguir avanzando. Lo que decimos lo mostramos y lo hacemos, y el gobernador lo ha demostrado en estos años de gestión. Espero que el presidente reflexione y pueda abrir un diálogo sincero y concreto”. Medina manifestó: “Agradecemos a la intendenta de San Miguel de Tucumán, a Luciano Chincarini y a todo el pueblo que nos acompañó con un respaldo masivo a la lista del Frente Tucumán Primero, encabezada por Osvaldo Jaldo. La gente sigue celebrando y vamos a festejar juntos el triunfo del 26 de octubre”. Chincarini expresó: “San Miguel de Tucumán se presentó con un acto multitudinario en el que militantes, vecinos y vecinas escucharon a nuestros candidatos. Tucumán Primero es el proyecto político que encabeza un gobernador que defiende a los tucumanos frente a un gobierno nacional que afecta a trabajadores, jubilados y personas con discapacidad”. Vargas Aignasse sostuvo: “Trabajamos en conjunto entre la provincia y la municipalidad capitalina, junto a dirigentes, legisladores, concejales y referentes barriales que enseñan a la gente el sistema de boleta única de papel. Tucumán Primero nos distingue con el color celeste y el mapa de la provincia, y lo encabeza Osvaldo Jaldo. El 26 de octubre se definen dos modelos: uno de un Estado debilitado y otro de un Estado presente y eficiente con Osvaldo Jaldo, Rossana Chahla y Miguel Acevedo”. Noguera afirmó: “Este acto multitudinario organizado por Luciano Chincarini junto con la Municipalidad apoyó el liderazgo de Rossana Chahla. Estas elecciones son una oportunidad importante, también en la capital, donde la gestión de la intendenta se expresa en el territorio. El 26 de octubre se van a llenar las urnas de votos peronistas, con esperanza frente a un gobierno que golpea a los jubilados, pensionados y a quienes más necesitan del Estado. El peronismo de la capital viene a decir basta”.