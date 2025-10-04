Jaldo: “El Frente Tucumán Primero se encamina a un triunfo contundente”

El presidente del Frente Tucumán Primero (FTP), Osvaldo Jaldo, encabezó este viernes una jornada política en la comuna de Los Ralos, donde fue recibido por la comisionada comunal Ely Brandán.

Participaron el vicepresidente del espacio Miguel Acevedo, los candidatos a diputados nacionales del espacio Gladys Medina y Javier Noguera.

También estuvieron presentes Aldo Salomón, Darío Monteros, Luis Medina Ruiz Carlos "Cacho" Gómez, Patricia Lizárraga; Graciela Gutiérrez; Francisco Caliva, Marcelo Santillán, Andrés "Puchero" Galván, César González (UTA) y David Acosta (UOCRA).

“Hoy seguimos recorriendo el interior de la provincia, en el este tucumano, en Los Ralos, y vemos cómo en un año y nueve meses este pueblo dio un giro de 180 grados”, afirmó Jaldo, y valoró el acompañamiento de los vecinos durante la visita.

El dirigente criticó la falta de respuestas del Gobierno nacional hacia las provincias: “Todavía está a tiempo de reparar el daño que ha venido causando. Tiene que recorrer el interior y hacerse cargo de sus obligaciones. Tucumán mantiene su salud, educación y seguridad con recursos propios”.

En ese sentido, Jaldo destacó el trabajo en seguridad: “Están siendo detenidos delincuentes que nunca habían pasado por la vereda de los tribunales. Hoy están cumpliendo condenas en el nuevo servicio penitenciario de Benjamín Paz. Vamos a ir a fondo con la seguridad en la provincia”.

De cara a las elecciones del 26 de octubre, el mandatario expresó su optimismo: “El Frente Tucumán Primero se encamina a un triunfo contundente. Los tucumanos están viendo la gestión provincial, municipal y comunal. Vamos a ganar en todos los departamentos”.

Sobre el rol de la juventud, Jaldo sostuvo: “En 2023 muchos jóvenes apostaron a un proyecto nacional y hoy están desilusionados. En Tucumán los estamos incorporando con políticas concretas, como la economía del conocimiento, que pasó de 2.000 a casi 10.000 empleos para jóvenes capacitados”.

Acevedo agregó que “Los Ralos es un ejemplo de gestión comunal, donde se sigue haciendo obra pública a pesar del contexto”.

Por su parte, el ministro Monteros pidió “apoyar el proyecto de Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo, que lograron equilibrio y superávit fiscal para sostener las obras que mejoran la vida de los tucumanos”.

Finalmente, Brandan cargó contra la oposición y afirmó “como siempre dije, ni la Nación, ningún candidato opositor todavía conoció a los Ralos y tampoco estuvo cuando la gente de mi pueblo lo necesitaba. Por eso este 26 de octubre siempre Tucumán Primero.