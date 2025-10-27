El gobernador Osvaldo Jaldo destacó desde la Casa de Gobierno la alta concurrencia de votantes tucumanos en los comicios de este domingo. En su mensaje subrayó que la provincia figura entre las de mayor participación del país y agradeció a los ciudadanos por ese compromiso cívico. Sobre los resultados, Jaldo calificó la jornada como “tremenda” y resaltó que el Frente Tucumán Primero obtuvo más del 50% de los sufragios, registrando una diferencia superior al 15% frente a La Libertad Avanza.

Según su lectura, esos números representan un triunfo resonante para el Partido Justicialista en la provincia. Al mismo tiempo, el gobernador relativó la victoria: recordó que el respaldo electoral no implica un “cheque en blanco” y advirtió que persisten múltiples problemas por resolver.

Concluyó señalando que los tucumanos se expresaron para continuar acompañando a la gestión, aunque marcó la necesidad de seguir trabajando en las cuestiones pendientes.

“Espero que el gobierno nacional sepa aprovechar estos resultados para encontrar el camino correcto”, cerró Jaldo en relación con la elección que hizo La Libertad Avanza en el resto del país.