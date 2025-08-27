Jaldo: “Mi candidatura ya está aceptada por la Justicia Electoral Nacional"
El gobernador respondió de esa manera ante la presentación realizada por el Frente "Unidos por Tucumán" cuestionando la postulación como diputado del actual mandatario provincial.
"Unidos por Tucumán" presentó formalmente ante la Cámara Nacional Electoral revocar la oficialización de la candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo a diputado nacional por la alianza "Frente Tucumán Primero".
Desde el espacio liderado por Roberto Sánchez sostienen que la postulación del actual gobernador es inviable por dos motivos centrales: una prohibición expresa de la Constitución Nacional y por tratarse de una candidatura "testimonial" que constituye "una verdadera afrenta para el electorado".
El mandatario provincial le respondió al diputado radical y dijo: “mi candidatura ya está aceptada por la Justicia Electoral Nacional. Por lo tanto, el planteo de (Roberto) Sánchez evidencia que tiene miedo”.
Jaldo aseguró que su candidatura está conforme a la Constitución y respaldada por fallos judiciales y jurisprudencia. "Si salgo encabezando una lista es porque estoy defendiendo un modelo y una gestión de gobierno que empezó hace un año y nueve meses quién habla, que está transformando la provincia de Tucumán", aseveró. /La Gaceta