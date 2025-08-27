Jaldo: “Mi candidatura ya está aceptada por la Justicia Electoral Nacional"

"Unidos por Tucumán" presentó formalmente ante la Cámara Nacional Electoral revocar la oficialización de la candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo a diputado nacional por la alianza "Frente Tucumán Primero".

Desde el espacio liderado por Roberto Sánchez sostienen que la postulación del actual gobernador es inviable por dos motivos centrales: una prohibición expresa de la Constitución Nacional y por tratarse de una candidatura "testimonial" que constituye "una verdadera afrenta para el electorado".

El mandatario provincial le respondió al diputado radical y dijo: “mi candidatura ya está aceptada por la Justicia Electoral Nacional. Por lo tanto, el planteo de (Roberto) Sánchez evidencia que tiene miedo”.

Jaldo aseguró que su candidatura está conforme a la Constitución y respaldada por fallos judiciales y jurisprudencia. "Si salgo encabezando una lista es porque estoy defendiendo un modelo y una gestión de gobierno que empezó hace un año y nueve meses quién habla, que está transformando la provincia de Tucumán", aseveró. /La Gaceta