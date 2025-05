Este miércoles, se llevó a cabo la presentación del frente Tucumán Primero ante la Justicia Electoral Nacional, un conglomerado que reúne a un total de 11 partidos políticos. En este contexto, el gobernador de Tucumán y vicepresidente del Partido Justicialista en la provincia, Osvaldo Jaldo, se expresó sobre los rumores que giran en torno a la posibilidad de candidaturas testimoniales.

El mandatario enfatizó que tales afirmaciones son meramente especulativas, manifestando: "Para las elecciones falta mucho. Hoy soy el gobernador de la provincia". Destacó la importancia del cumplimiento de los plazos establecidos por el cronograma electoral nacional, subrayando que la conformación del frente Tucumán Primero es un paso significativo en este proceso. "Nuestro espacio político, que es el frente Tucumán Primero, que está compuesto por 11 partidos, viene cumpliendo a rajatabla el cronograma electoral nacional", indicó.

Jaldo también mencionó que la presentación del frente ante el Juzgado Federal Electoral se realizó de manera puntual. En respuesta a las especulaciones, Jaldo instó a no dejarse llevar por rumores y a evaluar su gestión a través de acciones concretas. "Nosotros queremos que nos midan por los hechos. Esperemos un poquito, no hay que ser ansiosos. Cuando llegue el momento vamos a anunciar cada uno de nuestros candidatos, como seguramente lo van a hacer los otros espacios políticos", afirmó. Además, hizo hincapié en la capacidad de los integrantes del frente, asegurando que hay "muchos hombres y mujeres capaces, no solo para formar una lista en este frente Tucumán Primero, sino que están preparados para desarrollar un buen rol y actividad en el Congreso de la Nación".

Respecto a la selección de candidatos, Jaldo aclaró que aún no se han tomado decisiones definitivas y que el proceso será colaborativo, involucrando a las autoridades del partido. "Hay que ir más despacio. Nosotros hoy no estamos hablando de política, estamos atendiendo nuestra gestión institucional, qué es lo que quiere la gente y en un área esencial como es la seguridad, incorporando más cámaras de seguridad", comentó, haciendo referencia a la presentación de nuevo equipamiento destinado a la lucha contra el delito junto a la intendenta de la capital, Rossana Chahla.

Finalmente, el gobernador reiteró que, cuando se acerque el momento adecuado y según lo estipulado por el cronograma electoral nacional, su espacio político estará entre los primeros en anunciar a sus candidatos, buscando mantener la transparencia y la claridad en su accionar político.