Jaldo a Milei: "Si quiere venir el león, lo vamos a atender aquí en Tucumán"

En el marco de la campaña hacia las elecciones del 26 de octubre, el gobernador y candidato a diputado nacional por el Frente Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, protagonizó un acto con fuerte respaldo sindical en el Complejo Polideportivo y Turístico del sindicato de trabajadores de edificios, SUTERH, en El Cadillal. La convocatoria reunió a dirigentes y afiliados de la CGT, las 62 Organizaciones Peronistas y a representantes de gremios estatales y privados, en una muestra que los organizadores describieron como una demostración de unidad y fuerza en la provincia.

Jaldo estuvo acompañado en el escenario por las también candidatas Gladys Medina y Juan Manzur, además de funcionarios provinciales y referentes del oficialismo tucumano. En su intervención, el mandatario destacó la cohesión del espacio político y reiteró el compromiso con la defensa de los puestos de trabajo y el acompañamiento a la industria local. Subrayó la centralidad histórica del movimiento obrero dentro del peronismo y señaló que ese respaldo obliga a redoblar esfuerzos en políticas de empleo, salud y educación.

En un pasaje resaltado por la prensa presente, Jaldo se refirió de manera directa al presidente Javier Milei, con una expresión que buscó subrayar la capacidad de la provincia para enfrentar adversarios: “Y si quiere venir el león, que venga; lo vamos a atender aquí en Tucumán”, dijo, en un tono que añadió tensión a un acto que, en general, remarcó la unidad del oficialismo provincial.

Tras el acto, el gobernador difundió en redes sociales un mensaje en el que reiteró los ejes de la campaña: “El Frente Tucumán Primero va a elecciones con un equipo unido y con la certeza de que el camino es con más empleo, más salud, más educación y más justicia social. Porque para nosotros, los trabajadores están primero y con ellos vamos a defender a Tucumán frente al ajuste”.

El respaldo sindical al frente provincial se enmarca en una campaña donde los espacios políticos buscan consolidar alianzas y ampliar su base de apoyo de cara a los comicios nacionales de octubre. Para los impulsores del acto, la presencia de organizaciones gremiales de peso constituye un aval para la fórmula local; para los analistas, por su parte, la manifestación confirma la vigencia del vínculo tradicional entre buena parte del peronismo tucumano y el movimiento obrero, al tiempo que exhibe la intención del oficialismo de presentarse unido frente a la oferta política nacional.