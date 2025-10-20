El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió a la situación económica nacional y a la gestión provincial durante un contacto con la prensa.

“En estos casi dos años de gobierno hemos demostrado que, cuando se administra con responsabilidad, se pueden sostener los servicios esenciales y avanzar. Nos hicimos cargo de los incentivos docentes, de la conectividad y de la salud pública, incluso cuando la Nación dejó de transferir fondos. Y seguimos invirtiendo en seguridad y educación, incorporando inglés desde primer grado”, sostuvo.

Jaldo también se pronunció sobre las declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las que consideró “desafortunadas” y “faltas de respeto hacia el pueblo argentino”.

“Los argentinos podemos tener dificultades económicas, pero no nos estamos muriendo. No acepto esos conceptos. Nuestro pueblo es fuerte, trabajador y solidario. Los problemas que hoy vivimos son responsabilidad de un Gobierno nacional que no logra encontrar el rumbo económico, aun con ayuda externa”, afirmó. /Comunicación Tucumán