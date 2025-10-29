El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, realizó un balance del panorama político provincial y repasó las prioridades de su administración. Con un tono autocrítico y orientado a la gestión, sostuvo que el resultado electoral “ratificó el camino de estos dos años de gobierno” y remarcó que continuará privilegiando la cercanía con los vecinos. Jaldo aseguró: “Estoy conforme porque la ciudadanía valoró las decisiones que tomamos, y eso se vio reflejado en las urnas”.

El mandatario analizó además el rol que tendrá la oposición en esta nueva etapa y afirmó que la relación con el Gobierno nacional se sostendrá en un diálogo firme. “Vamos a defender los intereses de los tucumanos sin romper puentes. La gobernabilidad es prioridad para nosotros, porque detrás de cada decisión hay derechos, trabajo y esperanza de miles de familias”, indicó. Subrayó la necesidad de coordinar políticas públicas entre Nación y Provincia para avanzar en obras, financiamiento productivo y asistencia social, y afirmó que “representamos a más de un millón y medio de habitantes que necesitan respuestas”.

Se confirmó que Jaldo se reunirá nuevamente con el presidente Javier Milei, en el marco de una convocatoria a gobernadores para debatir reformas que el Ejecutivo nacional considera de “segunda generación”. Desde Buenos Aires informaron que la reunión está prevista para las 17 horas y que el presidente buscará aprovechar el reciente triunfo electoral para impulsar discusiones sobre reformas tributaria y laboral, cuyo tratamiento se propondría en sesiones extraordinarias del Congreso a comienzos de 2025.

En su evaluación del mapa político provincial, el gobernador destacó que el oficialismo conserva liderazgo territorial y valoró el trabajo militante en el interior: “El peronismo tiene arraigo, estructura y compromiso. Estuvimos en cada localidad, escuchando y resolviendo. La gente sabe que cuando hay un problema el Estado está presente”, afirmó. Jaldo hizo hincapié en que la legitimidad que otorga la voluntad popular permite continuar con los lineamientos estratégicos de su gestión, siempre con énfasis en el contacto directo con la comunidad.