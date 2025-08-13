En el contexto político de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo ha anunciado su decisión de solicitar una licencia del cargo, la cual se hará efectiva aproximadamente 30 días antes de las elecciones anunciadas para el domingo 26 de octubre. Durante ese lapso, el vicegobernador Miguel Acevedo, también candidato, quedará al frente del Ejecutivo provincial.

Este anuncio coincide con la presentación de la lista de candidatos a diputados nacionales del partido Tucumán Primero, en la que Jaldo figura como cabeza de lista, acompañado por Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández.

Además, se han designado como suplentes a Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse y Miguel Acevedo, actual vicegobernador, quienes completan un equipo que busca hacer frente a los desafíos electorales en la provincia.