Abordando el futuro inmediato y la relación con la Casa Rosada, el Gobernador fue categórico al establecer la prioridad institucional por encima de la contienda partidaria. “Para mí las elecciones terminaron. Nosotros vamos a mantener la unidad en Tucumán porque hay que priorizar la gestión del gobierno”, sentenció, marcando el inicio de una nueva etapa.

La postura dialoguista con el Gobierno nacional de Javier Milei fue el eje central de su mensaje de futuro. “Voy a seguir siendo una provincia dialoguista. Nunca lo he dejado de ser”, aseguró. Si bien durante la campaña fue necesario defender la bandera partidaria, esa etapa llegó a su fin.

Jaldo dejó en claro que el diálogo no implicará sumisión, sino la defensa de los intereses de la provincia. “Este Gobernador va a seguir dialogando con el gobierno nacional. Yo voy a seguir reclamando lo que a Tucumán por ley le corresponde”, afirmó, destacando la necesidad de que el titular del Poder Ejecutivo Nacional incluya a Tucumán en el Presupuesto Nacional.

Con respecto al frente legislativo, el Gobernador hizo un llamado a la razonabilidad de los diputados y senadores de su espacio. “No le vamos a pedir a los legisladores que votan contra el pueblo”, señaló, pero instó a “flexibilizar posturas políticas que nos ayuden a la gobernabilidad del país” y que eviten la “oposición por la oposición misma”.

En este contexto y sin confirmar su continuidad, Jaldo defendió la labor del Bloque Independencia en el Congreso, que ayudó a viabilizar obras importantes para Tucumán. “Hoy, estamos ejecutando obras por un monto de casi 500 millones de dólares”, sostuvo, y aprovechó para reconocer públicamente que el ministro de Economía, Luis Caputo, dio prioridad a la obra del aeropuerto.

De esta manera, Jaldo cerró su análisis combinando la euforia por un triunfo que consolidó al peronismo unido en Tucumán con un pragmatismo institucional que lo impulsa a tender puentes con el Gobierno nacional. / La Gaceta