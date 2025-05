En una reciente conferencia de prensa, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, abordó la temática de las próximas elecciones legislativas nacionales, programadas para el domingo 26 de octubre. En su intervención, Jaldo subrayó la intención del peronismo de presentarse en un frente unido, una estrategia que considera fundamental para el éxito electoral. El mandatario provincial descartó la posibilidad de presentarse como candidato testimonial, afirmando: "Yo soy gobernador, bajo ningún punto de vista analizo ser candidato. Falta mucho para eso. A mí me han elegido para gobernar la provincia de Tucumán y con mucho esfuerzo lo estamos haciendo gracias al equipo que hemos formado". Estas declaraciones reflejan su compromiso con la función que desempeña y la confianza en el equipo que lo acompaña.

En el contexto de la organización interna del Partido Justicialista (PJ), Jaldo anunció que los consejeros provinciales se reunirán el próximo viernes con el propósito de establecer una junta electoral encargada de supervisar la fiscalización de las internas partidarias, en caso de que estas se lleven a cabo. "También se va a autorizar a determinados consejeros que se elijan en esa reunión para que salgan a convocar al frente electoral. Vamos con el Partido Justicialista (PJ), pero además sumamos otro partido, con lo cual competimos en las elecciones de octubre no como partido sino como frente", añadió, enfatizando la importancia de la unidad en este proceso.

El Gobernador destacó que lo más beneficioso para el PJ sería presentarse de manera unida en las elecciones, aunque reconoció que esta unidad no depende exclusivamente de su partido. "Tenemos vocación de unidad, de trabajo, y somos quienes estamos llevando adelante el cronograma electoral", explicó.

Finalmente, Jaldo hizo un llamado a la inclusión y a la pluralidad de voces dentro del partido. "Si hay personas que no coincidan, no piensen o no quieran sumarse, también podrán armar sus listas partidarias y competir dentro de las internas que se van a realizar dentro del partido", concluyó.