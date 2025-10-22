Jaldo en Bella Vista: “Nos encaminamos a un triunfo rotundo”

El presidente del Frente Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, encabezó en Bella Vista un acto organizado por el Peronismo Unido de Bella Vista, donde miles de vecinos y militantes se congregaron en apoyo al espacio político.

Estuvieron presentes los candidatos Gladys Medina y Javier Noguera, junto a los dirigentes Darío Monteros, Aldo Salomón, Graciela Gutiérrez, Jorge Leal, Elvio Salazar, Walter Herrera, Marcelo Herrera, Paula Galván, Roque Argañaraz, Patricia Lizárraga, Tomás Cobos, Daniel Herrera, Marcelo Santillán, Enrique Salvatierra y Andrés Galván. También participaron los dirigentes gremiales César González, David Acosta, Luis Diarte, Alejandro Medina, Mary Paz, Alfredo Bottini y Andrés Jaime.

Durante su discurso, Jaldo destacó el acompañamiento del pueblo tucumano y la consolidación del Frente Tucumán Primero en toda la provincia: “Hoy terminamos la jornada en esta querida ciudad de Bella Vista, en el pago de don Fernando Pedro Riera, tierra de gobernadores. Hemos tenido el acompañamiento de todo el peronismo unido, con una convocatoria multitudinaria de compañeros y compañeras que vinieron de distintos lugares de la ciudad y del departamento de Leales. Seguimos avanzando con este Frente Tucumán Primero y, por el acompañamiento de la gente, no hay duda de que nos encaminamos a un triunfo rotundo en la provincia”.

El mandatario sostuvo que el apoyo popular refleja la esperanza de los tucumanos: “Ese acompañamiento no es un cheque en blanco, significa esperanza, esperanza de futuro, de la gente que quiere vivir mejor, que quiere defender Tucumán y cuidar Bella Vista. La única lista auténticamente tucumana es el Frente Tucumán Primero, cuya columna vertebral es el Partido Justicialista. Los tucumanos entendieron que hay que seguir apoyando al gobierno de la provincia, porque aquí vivimos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos que seguir mejorando la calidad de vida en esta tierra tucumana”.

Jaldo también destacó la presencia territorial de los candidatos del frente: “Con nuestros candidatos vamos personalmente a cada lugar. Hoy estuvimos en Alderetes y en Bella Vista. No mandamos fotos por Twitter ni por TikTok. Nuestros candidatos vienen a poner la cara, a asumir compromisos mirando a los ojos de los vecinos de cada ciudad de Tucumán”.

Al referirse al contexto nacional, señaló: “Vemos con preocupación que, aun con ayuda de potencias como Estados Unidos, el Gobierno nacional no logra controlar las variables macroeconómicas. Queremos que encuentre el rumbo y empiece a gobernar para las provincias, para quienes vivimos en el interior. Los tucumanos quieren cuidar esta gestión que brinda salud, educación, seguridad y acción social con recursos propios. Todo se hace con el presupuesto provincial, con los impuestos que pagan los tucumanos y que vuelven en obras y servicios”.

Finalmente, Jaldo agradeció a la dirigencia y a los medios presentes: “Agradezco a toda la dirigencia que dejó de lado cuestiones personales y políticas para trabajar unida, y también a los medios, que con esfuerzo acompañan e informan a la gente. Sigamos cuidando la democracia, Tucumán y nuestra querida provincia”.

“En la tierra de don Pedro Fernando Riera, uno de los grandes líderes del peronismo, vivimos un acto multitudinario. En cada lugar que vamos, el pueblo masivamente dice sí a nuestro gobernador, el candidato natural del peronismo. Este respaldo reconoce una gestión que, con equilibrio fiscal y recursos propios, mejora la salud, la educación y la seguridad. El domingo 26 de octubre queremos un Tucumán para los tucumanos y vamos a tener un triunfo contundente”, expresó Darío Monteros.

El candidato a diputado nacional Javier Noguera señaló: “Este acto es una síntesis de la campaña. Se realizó en una ciudad tradicionalmente opositora al peronismo, pero hoy Bella Vista vive una verdadera jornada peronista. Estas muestras de apoyo se repiten en toda la provincia y confirman que el 26 de octubre habrá un amplio triunfo del peronismo tucumano”.

Por su parte, la diputada Gladys Medina manifestó: “Estoy muy contenta y agradecida con los concejales del bloque peronista, la dirigencia y los vecinos de Bella Vista. La convocatoria fue multitudinaria y la calle quedó chica. El próximo domingo esta hermosa ciudad acompañará con su voto al Frente Tucumán Primero, con Osvaldo Jaldo como candidato en primer término. El domingo festejaremos el triunfo del peronismo en Bella Vista y en toda la provincia de Tucumán”.