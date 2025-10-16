Jaldo en Central Norte: “La patria chica que se llama Tucumán nos necesita”

El presidente del Frente Tucumán Primero y candidato a diputado nacional, Osvaldo Jaldo, lideró, este miércoles, un masivo encuentro junto a la Agrupación 17 de Noviembre, que conduce Fernando Juri.

En una jornada marcada por la militancia y el fervor peronista, el presidente del Frente Tucumán Primero y actual gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó un acto multitudinario en el club Central Norte, organizado por la Agrupación 17 de Noviembre, que lidera el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri.

El encuentro, que desbordó las instalaciones del club, contó con la presencia de referentes políticos, gremiales y sociales de toda la provincia. Entre ellos, se destacaron Miguel Acevedo, Rossana Chahla, Fernando Juri, Javier Noguera, Carolina Vargas Aignasse, Fernando Juri Debo, Federico Masso, Luis Medina Ruiz, Raúl Ferrazano, Eduardo Castro, Roxana Cíaz, Carolina Bidegorri, Dario Monteros, Alejandro Martínez, Roque Álvarez, Hugo Ledesma, Adriana Najar, Javier Morof, Dante Loza, Gómez Rossi, entre otros.

Durante su discurso, Jaldo expresó su agradecimiento a los militantes que colmaron el lugar y subrayó la necesidad de mantener la unidad del pueblo tucumano:

“Más que nunca tenemos que estar juntos y unidos, porque la patria chica que se llama Tucumán nos necesita. Lo que no hagamos los tucumanos por Tucumán, nadie lo va a hacer por nosotros. Para un tucumano no hay mejor que otro tucumano”, remarcó el mandatario, quien también destacó la labor de Fernando Juri y del equipo de concejales y funcionarios que lo acompañan.

Jaldo también hizo referencia al contexto nacional, señalando que el Gobierno central “se borró de la provincia”, y cuestionó la visita del presidente a Tucumán en medio de la campaña electoral: “Cuando Tucumán fue capital de la República el 9 de julio, el presidente no vino. Ahora, en plena campaña, aparece. En buena hora, pero los tucumanos debemos valorar que solo nosotros podemos hacer grande a nuestra provincia”, afirmó.

Por su parte, Chahla, destacó la gestión conjunta entre el municipio y el Frente Tucumán Primero, y señaló que las próximas elecciones serán un punto de inflexión para el país. “Estamos frente a un momento bisagra. Tenemos que elegir qué Estado queremos: uno presente o uno ausente. Nosotros apostamos por un Estado eficiente, inteligente y al lado de la gente”, sostuvo.

En tanto, Gladys Medina expresó su respaldo a la conducción de Jaldo y a la estructura política que representa el Frente Tucumán Primero. “Este encuentro multitudinario demuestra el compromiso de la dirigencia y de los vecinos con este proyecto político. Vamos con fuerza hacia el triunfo del 26 de octubre”, aseguró.

El anfitrión del acto, Fernando Juri, cerró la jornada con un mensaje enfático en defensa del peronismo y del modelo de gestión provincial. “Hoy tenemos dos modelos de país: uno con un Estado presente y otro totalmente ausente. Tucumán tiene un Estado presente con Osvaldo Jaldo al frente. Tucumán fue, es y seguirá siendo peronista”, sentenció.