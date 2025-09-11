Jaldo encabezó un acto del peronismo en Yerba Buena

El gobernador Osvaldo Jaldo, vicepresidente del PJ Tucumán y candidato a diputado nacional por el frente Tucumán Primero, encabezó esta noche un acto junto a la militancia de Yerba Buena.

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador y candidato suplente, Miguel Acevedo; el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el Fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazano; el secretario de Energía, Martín Viola; la diputada Gladys Medina; el legislador y candidato Javier Noguera; los legisladores Roque Tobías Álvarez, Carolina Vargas Aignasse, Leopoldo Rodríguez y Carlos Gallia. También participaron los dirigentes locales Walter “Kabuby” Aráoz, Marcelo Albaca, Daniel Toledo, Lorena Cuba, Edmundo “Dady” Robles Ávalos y Ricardo “Turco” Salomón.

Durante su discurso, Jaldo expresó: “Muy contento hoy de tener este encuentro en esta ciudad hermosa de Yerba Buena. Esta ciudad donde desde hace mucho tiempo no hemos logrado lo que hemos logrado hoy, como es el hecho de unir a todos los compañeros y compañeras que formamos el Movimiento Nacional Justicialista del Distrito Tucumán. Hoy le agradecemos a cada uno de los dirigentes que han dejado de lado las cuestiones personales para ponerse todos juntos la única camiseta que es Tucumán”.

El gobernador destacó la situación de la provincia y señaló: “Hoy, gracias a Dios, en Tucumán tenemos una provincia ordenada, con seguridad jurídica, con paz social, con un presupuesto con superávit, atendiendo todas las áreas de educación y seguridad. Nosotros venimos a unir Yerba Buena. No venimos a dividir. Traemos una propuesta concreta para que juntos, el 26 de octubre, defendamos a Tucumán”.



Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo remarcó: “Un apoyo total de la dirigencia de Yerba Buena se dio con muchas muestras de unidad. Priorizar a Tucumán no es simplemente un eslogan, es lo que vamos a hacer, porque tiene que estar primero la salud, la educación, la seguridad, la defensa de nuestros discapacitados y jubilados. Hoy este acto lo reflejó con una gran convocatoria”.

El ministro del Interior, Darío Monteros, sostuvo: “Como vicepresidente del Congreso del Partido Justicialista, lograr la unidad en Yerba Buena, que siempre fue esquiva al peronismo, es un hecho histórico. Esto demuestra que hoy el peronismo en Yerba Buena está más vivo que nunca y que podemos trabajar en forma unida, como lo pide el gobernador. No tengo dudas de que este 26 de octubre, desde Yerba Buena, el Frente Tucumán Primero será acompañado con una masiva cantidad de votos”.

El legislador y candidato Javier Noguera manifestó: “Ha sido muy estimulante encontrar a toda la dirigencia comprometida y unida en Yerba Buena de cara al desafío del 26 de octubre. No tengo la menor duda de que el peronismo va en camino al triunfo, con un respaldo muy importante al proyecto del gobernador Osvaldo Jaldo y a la lista de Tucumán Primero”.

En la misma línea, la diputada Gladys Medina afirmó: “Agradecemos un acto multitudinario donde se ha demostrado la unidad del peronismo en esta jurisdicción. Vamos a trabajar fuertemente y no tenemos ninguna duda de que el Frente Tucumán Primero será victorioso el 26 de octubre, también en Yerba Buena”.



Finalmente, la legisladora Carolina Vargas Aignasse subrayó: “Este multitudinario acto llevó el mensaje del peronismo y la necesidad de llevar a la victoria esta propuesta, con una lista que encabeza nuestro gobernador Osvaldo Jaldo y que cierra nuestro vicegobernador Miguel Acevedo. Se discuten dos modelos de país: el Estado presente de Osvaldo Jaldo y el modelo de hambre y crueldad que encabeza Javier Milei”.