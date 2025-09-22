Jaldo expresó su solidaridad con Chahla ante agravios en redes sociales

El gobernador Osvaldo Jaldo manifestó su respaldo público a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, tras los agravios que recibió en redes sociales en el marco de la campaña electoral. La declaración se realizó este lunes en Casa de Gobierno.

Al referirse a la situación, el mandatario sostuvo: “Repudio totalmente los agravios hacia la doctora Chahla. Creo que nadie es merecedor, ocupe el cargo que ocupe, desempeñe la tarea que desempeñe, a ser sometido permanentemente a agravios”. Con este planteo, Jaldo enfatizó que “mucho más cuando son agravios de tipo personal. Hoy las elecciones son la posibilidad que nos da la democracia a los argentinos de que podamos elegir y ser elegidos. ¿Por qué se va a agraviar gratuitamente a una persona? ¿Qué se está buscando cuando se agravia a una persona? Y la verdad que son cosas que no se entienden, pero sí hay que repudiarlas. Hay que denunciarlas en la justicia”.

En ese sentido, el Gobernador explicó que la protección frente a este tipo de ataques no se limita a las autoridades públicas: “Hoy no se puede agraviar gratuitamente, no solo a un intendente, a un gobernador, a un legislador, ni a un ciudadano se lo puede agraviar gratuitamente. Para eso está la justicia y hay que denunciar”.

Para ejemplificar su postura, Jaldo relató experiencias personales: “A mí me amenazaron de muerte. Yo denuncié porque quien tiene que poner en orden las cosas es la justicia. Cuando a mí me han pasado cosas realmente anormales, yo denuncié como cuando me han robado la línea del celular, me han robado teléfonos, han importado cosas a nombre mío, han traído del exterior cosas a nombre mío. Yo he denunciado, hay que animarse a denunciar, porque la verdad que la justicia es la que tiene que poner las cosas en orden”.

Finalmente, el gobernador destacó su acompañamiento a la jefa municipal: “Me solidarizo con Rossana; que ponga la denuncia. Pongamos las cosas en orden de una vez por todas, y que veamos quiénes son, a quiénes responden o qué intenciones tienen, y eso lo va a saber el Poder Judicial de la provincia de Tucumán”. /Comunicación Tucumán