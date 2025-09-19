Jaldo gestionó en Buenos Aires recursos para obras de infraestructura

El gobernador Osvaldo Jaldo viajó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde mantuvo reuniones vinculadas al proyecto de Presupuesto Nacional con el objetivo de asegurar financiamiento para obras estratégicas en la provincia.

A su regreso fue a inaugurar obras en La Cocha y fue consultado por la prensa sobre las gestiones: “Primero fuimos a interiorizarnos del presupuesto, porque la verdad que el mensaje del presidente ha sido muy genérico, con muy pocos detalles del contenido y nada concreto para las provincias. Y en ese sentido fuimos personalmente a ver las planillas, los anexos, y la verdad que las obras que nosotros ya venimos ejecutando, una terminamos la cárcel, la otra obra el Procrear, el Acueducto de Vipos, la obra de electricidad, el Bracho Villa Quinteros, son obras que sí, que están incluidas y están con el financiamiento”, explicó.

En ese sentido, precisó: “Algunas cuentan con financiamiento internacional, otras, financiamiento de la Nación, pero de recursos que le debe la Nación a la Provincia. Lo que hicimos es compensación de deuda. O sea, que aquellas deudas que tiene la Nación para con la Provincia, nosotros no hemos pedido los recursos para gastos corrientes. No lo hemos pedido nosotros para pagar sueldo. Nosotros hemos querido que lo que nos debe la Nación y el convenio que hemos firmado de compensación de deuda, nos den primero con destino específico y luego para obras de infraestructura en toda la provincia de Tucumán”.

El Gobernador señaló que “eso ha sido un día muy importante de trabajo, y yo le diría que nos transmite una cierta tranquilidad si es que el presupuesto recorre los caminos que tiene que recorrer como Senado y Diputados, y se convierte en ley, porque hasta acá únicamente fue un anuncio. Y esto tiene que pasar por el Congreso de la Nación”.

Finalmente, destacó: “Ha sido muy importante la gestión, pero hay que seguir trabajando y recorriendo la provincia y con recursos propios provinciales, municipales y comunales, vamos dándole solución a la gente”. /Comunicación Tucumán