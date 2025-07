La vigilia del 9 de Julio tuvo un hecho inesperado. Pasadas las 17.20, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmaba en sus redes sociales que Javier Milei suspendía el viaje a Tucumán. El funcionario nacional justificó la determinación a causa de los problemas climáticos que impidieron el despegue de numerosos vuelos desde Buenos Aires.

Al término de la gala patriótica celebrada en el Teatro San Martín, el gobernador Osvaldo Jaldo dio sus primeras declaraciones sobre la cancelación de la visita presidencial.

"Lamentablemente el presidente no pudo estar en la vigilia por razones climáticas. He hablado con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ella me informó de los problemas climáticos que no podían superar. Desde acá le mandamos un saludo al Presidente de la Nación. Tucumán seguirá viviendo esta hermosa fecha patria. El pueblo y el gobierno, juntos rendiremos homenaje a los próceres de 1816”, expresó el mandatario provincial.

La visita de Victoria Villarruel en duda

“No tengo información si la vicepresidenta estará en condiciones de volar o no mañana. Si ella visita nuestra provincia la vamos a recibir con los brazos abiertos, como lo ibamos a recibir al presidente. Tucumán es un pueblo afectuoso y respetuoso, si mañana viene la vicepresidenta, vamos a tratar que pase lo mejor posible en su estadía”, declaró Osvaldo Jaldo antes de emprender su traslado a la Casa Histórica para participar del acto protocolar previsto para la medianoche.