Jaldo inauguró la Escuela N°39 “Andrés Chazarreta” en San Felipe y Santa Bárbara

El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró este lunes la Escuela N°39 “Andrés Chazarreta” en la comuna de San Felipe y Santa Bárbara, una obra largamente esperada por la comunidad que demandó una inversión superior a los 63 millones de pesos y que permitirá garantizar mejores condiciones para el aprendizaje y la enseñanza.

El primer mandatario estuvo acompañado por la ministra de Educación, Susana Montaldo; los diputados nacionales Gladys Medina y Agustín Fernández; el comisionado comunal Nahuel Villa; intendente de Simoca, Elvio Salazar; los legisladores Javier Noguera, Gerónimo Vargas Aignasse, Walter Herrera, Patricia Lizárraga y Alejandro Figueroa; concejales, comisionados comunales y la directora del Registro Civil, Carolina Bidegorri; titular del IPLA, Dante Loza, entre otras autoridades.

La nueva infraestructura está destinada a fortalecer el desarrollo de actividades escolares, pedagógicas, recreativas y comunitarias, brindando un espacio amplio, seguro y funcional para alumnos y docentes, con instalaciones que podrán ser utilizadas durante todo el año en distintas condiciones climáticas.

Jaldo destacó que “hoy es una alegría estar inaugurando esta escuelita que se construyó desde cero. Es la número 12 o 13 que hemos realizado en tan solo un año y ocho o nueve meses de gobierno, y tenemos otras 15 o 18 en plena ejecución”.

El mandatario subrayó que la escuela se encontraba paralizada desde 2022 y que, al asumir su gestión, decidió reactivar los trabajos. “Era una lástima ver obras iniciadas y abandonadas mientras alumnos y docentes seguían educando en condiciones adversas. Por eso hoy es una satisfacción dejar inaugurado este establecimiento”, afirmó.

A su vez, agradeció el compromiso de la comunidad educativa: “A pesar de que funcionaban en un edificio revocado con barro, los docentes nunca dejaron de enseñar. Incluso en momentos difíciles de pandemia o epidemias, siempre estuvieron al frente del aula. Gracias a ellos estamos contribuyendo a sacar adelante a nuestra patria argentina, porque a través de la educación vamos a cambiar indicadores que nos duelen, como la pobreza o la deserción escolar”.

El gobernador llamó a garantizar el presentismo en todas las escuelas de Tucumán y enfatizó que el desafío no es sólo levantar edificios, sino también asegurar que los niños permanezcan en el sistema educativo.

Por su parte Montaldo manifestó que “si contamos que estamos un año y diez meses en la gestión, cada dos meses inauguramos una escuela. Esto ha sido un trabajo permanente: ya llevamos once inauguradas. Nuestro compromiso es con la justicia educativa, para que en cada rincón de la provincia los niños tengan la escuela que se merecen, con buena infraestructura y mobiliario”.

Por su parte, la directora del establecimiento, Marta Ríos, expresó que “es una alegría total para toda la comunidad.

Teníamos una escuela que necesitaba arreglos urgentes y hoy contamos con un edificio impecable, con aulas confortables, comedor propio, nivel inicial y primario, además de profesores de áreas especiales como inglés. Nuestros niños merecen esta oportunidad y hoy la tienen”.

El comisionado comunal Nahuel Villa resaltó que “hoy no solo inauguramos una escuela, sino el espacio donde nacen los sueños, donde se forman los hombres y mujeres del futuro. Gracias a la gestión del gobernador, nuestra comunidad puede celebrar este gran logro”.

En la misma línea, Medina subrayó que “el gobernador está cumpliendo con uno de los ejes fundamentales de su gestión: educación, salud y seguridad. Una vez más demuestra su compromiso con el interior de la provincia, inaugurando escuelas que cambian la vida de las familias tucumanas”.

Con esta inauguración, la Escuela N°39 “Andrés Chazarreta” abre sus puertas a más de 50 niños y niñas de la zona, ofreciendo igualdad de oportunidades y mejores condiciones para ejercer plenamente el derecho a la educación. /Comunicación Tucumán