Jaldo inauguró obras de urbanización y un Centro de Monitoreo en Famaillá

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este lunes una visita oficial a la ciudad de Famaillá, donde dejó inauguradas obras de urbanización en el acceso Norte, que incluyen una rotonda y nuevo alumbrado público con tecnología LED, destinadas a mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos.

En el mismo marco, el mandatario habilitó el Centro de Monitoreo de la ciudad, que actualmente opera con 85 cámaras de vigilancia y que en los próximos días sumará alrededor de 120 dispositivos más, fortaleciendo así las políticas de prevención y seguridad ciudadana. Durante su recorrido, Jaldo también visitó el Museo del Azúcar.

El Gobernador estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo; el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el intendente de Famaillá, Enrique Orellana; la senadora nacional Sandra Mendoza; las diputadas nacionales Gladys Medina y Elia Fernández; y los legisladores Patricia Lizárraga, Javier Noguera, Alejandro Figueroa, Alberto Olea, Nancy Bulacios y Hugo Ledesma.

También participaron los intendentes Francisco Serra (Monteros), Elvio Salazar (Simoca) y Francisco Caliva (Tafí del Valle); el prosecretario de la Honorable Legislatura, Alejandro Martínez; concejales y comisionados comunales de la zona.

Jaldo destacó que “estamos muy contentos, primero de poder acompañar a un gran intendente como Enrique Orellana, y de ver cómo esta ciudad cada vez se embellece más. Esto no es producto de la casualidad, sino de la planificación y el trabajo en equipo que venimos realizando en momentos difíciles a nivel nacional. A pesar de las dificultades, en Tucumán seguimos adelante con obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de los vecinos”.

El mandatario resaltó además la importancia de las obras en materia de seguridad. “Hoy inauguramos el Centro de Monitoreo, con más de 85 cámaras que cubren todos los accesos de la ciudad, complementado con la policía municipal y el trabajo de la Policía de Tucumán. Esta inversión en tecnología nos permite darle más seguridad tanto a los vecinos como a los visitantes. Valoramos el esfuerzo de los municipios que, junto a la Provincia, están creando centros de monitoreo, policías municipales y equipamientos que fortalecen la seguridad”, expresó.

Turismo y crecimiento local

Jaldo subrayó que las mejoras en la ciudad también apuntan a fortalecer la actividad turística. “Embellecer la ciudad no solo mejora la vida de quienes viven aquí, sino que impulsa a Famaillá como destino turístico. Cada vez más visitantes llegan a lo largo de todo el año, porque encuentran infraestructura, paseos remodelados y servicios de calidad. Queremos que no solo vengan, sino que vuelvan, y para eso hay que esforzarse en obras y en servicios”, sostuvo.

Respecto a la investigación judicial en la Agencia Nacional de Discapacidad, señaló que “son temas graves que no deben politizarse. Debe actuar la justicia, que es la responsable de esclarecer lo ocurrido. Confío en que se resuelva lo antes posible, porque lo que la sociedad necesita es verdad y transparencia”.

Por su parte, Acevedo dijo que "Famaillá sigue creciendo, esto se refleja en diversas obras, incluyendo un impresionante mural que abarca toda una cuadra, convirtiéndose en un atractivo turístico que invita a los visitantes no solo a disfrutar de nuestras deliciosas empanadas, sino también a explorar los paseos familiares que se han desarrollado en la ciudad”.

Además, continuó “hemos implementado un centro de monitoreo equipado con decenas de cámaras, lo que garantiza una conexión efectiva con la policía de Tucumán, ya que la comisaría se encuentra justo enfrente. Estamos trabajando para establecer una comunicación rápida a través del número de emergencias 911, lo que permitirá una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Por su parte, Monteros indicó que “durante nuestra visita, inauguramos una rotonda que facilitará el control vehicular en la ruta 38, además de implementar iluminación LED de alta tecnología. También hemos avanzado en la construcción de un centro cultural y hemos observado el nuevo centro de monitoreo, que cuenta con más de 85 cámaras estratégicamente ubicadas y conectadas a la policía de la provincia de Tucumán, lo que sin duda mejorará la seguridad en la zona”.

En este sentido, explicó que “estas obras son parte de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, quien ha logrado un superávit fiscal que se destina al servicio del interior y de los municipios. Famaillá, en el marco del acuerdo fiscal, no solo recibe atención en su playa salarial y servicios básicos, sino que también se beneficia de obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de sus habitantes”.

También opinó que “a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde no hemos visto avances significativos, en Tucumán las obras públicas están en marcha, la salud y la educación funcionan, y la seguridad está garantizada”.

Orellana comentó que “en Tucumán, no solo se están realizando obras, sino que se trabaja incansablemente para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Durante la visita del gobernador, se pudo observar el centro de monitoreo, la nueva rotonda en el acceso norte, los sistemas de iluminación, y las caminerías ornamentales con estilo colonial en el sector del Paseo de los Artistas. También se están promoviendo nuestros museos, que son parte de nuestra rica cultura, y se ha habilitado un salón en la planta alta de la plaza central para llevar a cabo diversas actividades culturales, recreativas y sociales”.

El intendente resaltó que “estamos construyendo un nuevo cementerio y se han pavimentado más de cinco cuadras en distintas zonas del municipio”.

A su turno, Noguera comentó que "en un contexto nacional de incertidumbre y malas noticias, hoy estamos aquí para dar testimonio de la gestión del gobierno y del estado presente que trabaja al lado de la gente, resolviendo problemas concretos. En Famaillá, hemos instalado cien nuevas cámaras de seguridad, lo que no solo mejora la seguridad en la ciudad, sino que también jerarquiza su acceso” y añadió: “son hechos tangibles que demuestran el compromiso del gobierno provincial con sus vecinos”.

Por último, Medina, dijo que “inauguramos importantes obras que dan cuenta del crecimiento de esta ciudad. Un paseo de artesanos con excelente iluminación. Tucumán sigue progresando”. /Comunicación Tucumán