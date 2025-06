Jaldo inauguró obras en la Escuela Secundaria El Corte en Alderetes

El gobernador Osvaldo Jaldo, encabezó el acto de inauguración del nuevo tinglado y playón deportivo, de la Escuela Secundaria El Corte. Se trata de una obra largamente esperada por alumnos, docentes y familias de esta institución ubicada en calle Alberdi al 400, en el municipio de Alderetes.

De la actividad también participaron el vicegobernador, Miguel Acevedo; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; vicepresidente segundo, Alfredo Toscano; la ministra de Educación, Susana Montaldo; intendenta Graciela Gutiérrez; los legisladores, Paula Galván, Marcelo Herrera, Patricia Lizárraga, Maia Martínez; el interventor del IPLA, Dante Loza; secretario de Trabajo, Andrés Galván; concejales, comisionados comunales y autoridades policiales de la Unidad Regional Este.

Las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones destinadas a fortalecer la formación física y recreativa de más de 700 estudiantes que cursan en doble turno con orientación en educación física.

El gobernador destacó que “este patio cubierto le va a servir a los chicos para hacer actividades deportivas, para las formaciones, para los días de frío, lluvia o calor. Además, este espacio se ha puesto a disposición de otras instituciones educativas de Alderetes. Eso habla del gran sentido solidario que hay acá”.

La obra fue ejecutada con fondos provinciales y municipales, y se enmarca en el plan de fortalecimiento de la infraestructura escolar que el Gobierno de Tucumán impulsa desde el inicio de esta gestión. El gobernador informó que actualmente se está trabajando en más de 40 establecimientos educativos en toda la provincia, algunos de los cuales estaban inhabilitados o paralizados.

“Cuando llegamos, muchas escuelas estaban desarmadas o sin terminar. Hoy estamos levantándolas desde los cimientos con recursos propios. No hay plata que sobre, pero cuando hay voluntad política, las obras se hacen”, señaló el mandatario.

Por su parte, Acevedo expresó que “esta escuela es un referente en la región, especialmente por su orientación hacia la educación física. La nueva estructura permitirá a los alumnos desarrollar diversas actividades en un entorno adecuado. Este logro es el resultado del trabajo en equipo y la coordinación entre el gobierno provincial, el gobierno municipal y la legislatura”.

A su vez, destacó que “uno de nuestros legisladores fue quien propuso la creación de esta escuela hace 12 años, y hoy, al inaugurar este tinglado, nos sentimos muy satisfechos. Los estudiantes ahora cuentan con condiciones dignas para estudiar y desarrollarse, lo cual es fundamental. La educación brinda libertad y oportunidades”.

Montaldo recordó que “que en esta escuela tenemos 17 deportes adaptados. Además abrirá sus puertas los sábados para que los chicos hagan actividades deportivas. Es muy importante brindar contención a nuestros jóvenes”.

Gutiérrez manifestó que “la verdad es que es una obra muy imponente, 1.260 metros cuadrados de tinglado, 1.100 metros cuadrados del piso, donde los chicos van a poder practicar básquet y vóley. Era una necesidad que tenía esta escuela y el gobernador lo entendió así”.

La jefa municipal relató que el compromiso por la obra se originó en agosto del año pasado, tras una visita del gobernador Osvaldo Jaldo. “Cuando vino, tanto los alumnos como la directora le pedían por este espacio, y hoy estamos viendo el resultado. Los chicos están muy contentos, al igual que la directora y los docentes”, señaló.

En sus declaraciones, Gutiérrez también hizo hincapié en la importancia de sostener las políticas públicas que garantizan derechos, especialmente para los sectores más vulnerables. “Tenemos que estar a la par de la gente, hoy más que nunca. Por ejemplo, a los discapacitados no se les puede quitar el beneficio que por ley les corresponde”.

Salomón sostuvo que “esta escuela se convirtió en un centro deportivo. Ahora los chicos podrán practicar deportes, a pesar de las adversidades climáticas. Es un orgullo contar con este nuevo playón deportivo”.

Durante el evento, la directora de la institución, Mariela Mansilla, expresó su agradecimiento y destacó la trascendencia de la inversión, “para nosotros este es un día de mucho orgullo, debido a la decisión firme del gobernador de darles a estos chicos una educación de calidad, de darles cultura. Esto es una inversión a futuro", afirmó.

Mansilla subrayó que este espacio no solo representa una mejora en la infraestructura escolar, sino también un compromiso claro con el futuro de los estudiantes. “Si nuestros gobernantes no estuviesen preocupados por el futuro de estos chicos, no tendríamos lo que tenemos hoy. Nuestros alumnos hoy pueden hacer sus actividades deportivas, bajar, jugar, bailar, ellos van a estar en la escuela, que es donde deben estar."

El nuevo tinglado permitirá que los estudiantes, que dedican gran parte de su formación a la práctica deportiva, puedan desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas, seguras y protegidos de las inclemencias climáticas. Para una institución con fuerte perfil en educación física, contar con esta infraestructura representa una mejora sustancial en la calidad del servicio educativo.

Avances en paritarias docentes

Consultado sobre la situación salarial del sector educativo, Jaldo informó que las negociaciones paritarias ya se encuentran en marcha, y destacó que se están cumpliendo los compromisos asumidos en actas anteriores. “Este año hemos tenido una o dos recomposiciones salariales y acordamos que en junio comenzábamos a dialogar nuevamente. Así lo estamos haciendo”, indicó.

También hizo referencia al reciente acuerdo alcanzado entre la FOTIA y los ingenios azucareros, que garantiza estabilidad salarial para miles de trabajadores del sector. /Comunicación Tucumán