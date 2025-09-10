Jaldo inauguró obras y entregó viviendas en Villa Benjamín Aráoz

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó, este martes, una intensa agenda de inauguraciones en la comuna de Villa Benjamín Aráoz y El Tajamar, departamento Burruyacú, donde se entregaron viviendas, se habilitaron obras de alumbrado público y se concretó la apertura de nuevas cuadras de pavimento articulado.

El primer mandatario estuvo acompañado por el ministro del Interior, Darío Monteros; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; la diputada nacional Gladys Medina; el comisionado comunal anfitrión, Rodrigo Aráoz; el prosecretario legislativo Alejandro Martínez; los legisladores Jorge Leal (h), Javier Noguera, Maia Martínez, Walter Herrera, Cacho Gómez, Marcelo Herrera, Tomás Cobos y Alejandro Figueroa; los intendentes de Burruyacu, Jorge Leal, de Alderetes, Graciela Gutiérrez y de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el titular del IPVDU, Hugo Cabral; Eloy del Pino; el interventor del IPLA, Dante Loza; el responsable de Transporte, Sergio Apestey; junto a concejales y comisionados comunales de la zona. El titular del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU), Hugo Cabral, legisladores Javier Noguera.

Durante la jornada inauguraron el alumbrado sobre la Ruta 304, en el tramo que une Taruca Pampa con el barrio La Ex Estación. Se entregaron seis módulos habitacionales construidos bajo el programa PROMAT. También se sumó la entrega de dos viviendas que completaron el barrio San José, conformado por un total de 16 unidades habitacionales. A su vez, se habilitó el pavimento articulado en calle Belgrano, con una extensión de 6.000 metros.

En su intervención, Jaldo destacó el avance de las obras públicas a pesar de la situación económica. "La gestión lejos de detenerse, la vamos profundizando y vamos avanzando", afirmó, y detalló las acciones llevadas a cabo en la zona.

El Gobernador se refirió a la inauguración de "un alumbrado público sobre esta ruta principal, la trescientos cuatro", que, según su visión, "tiene que ver fundamentalmente con la seguridad vial, tiene que ver con la seguridad de los vecinos que viven en este lugar". Además, mencionó la entrega de viviendas, un logro que simboliza el esfuerzo compartido entre la provincia y los municipios. "Hemos avanzado en entregar viviendas, viviendas con programas especiales para las zonas rurales donde la comuna pone la mano de obra y el Instituto Provincial de la Vivienda viene poniendo los materiales", sostuvo.

Jaldo también destacó la inauguración de "una calle pavimentada con adoquines, un adoquinado a nuevo". Durante su discurso, el gobernador enfatizó su cercanía con la gente, asegurando que su estilo de gobernar se basa en el contacto directo: "Queremos caminar a la par de la gente porque siempre así lo hicimos, de que volvió la democracia. Nos encanta caminar por los diferentes barrios". El mandatario remarcó que su responsabilidad no solo es escuchar, sino "solucionar", y destacó el trabajo en equipo del gobierno provincial que le permite llegar a "cada rincón de la provincia de Tucumán. Desde La Cocha hasta Tranca".

La diputada nacional Gladys Medina expresó: “Contenta desde esta mañana en Río Seco entregando viviendas a los vecinos y continuando hoy aquí en Villa Benjamín Aráoz, destacando que se entregaron las viviendas a familias muy humildes. El valor que a las familias le dan al techo propio es muy importante y ese es el compromiso que asumimos junto a Osvaldo Jaldo: seguir trabajando por todos los tucumanos, especialmente por los que más necesitan.”

Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, recordó: “Hoy arrancamos con el gobernador en Río Seco, donde se entregaron veinticuatro viviendas de la ciento treinta y dos, y después trasladamos nuestra tarde al norte, a Villa Benjamín Aráoz, donde inauguramos alumbrado público y entregamos ocho viviendas. Son obras que impactan en el beneficio del vecino, familias que se han beneficiado con techo propio, donde dignificamos a la familia y a los hijos. Con este superávit fiscal que consiguió Osvaldo Jaldo lo destinamos a obra, a educación, a salud, a seguridad y a las familias que más lo necesitan.”

En tanto, el comisionado comunal de Villa Benjamín Aráoz, Rodrigo Aráoz, sostuvo: “Hoy hicimos entrega de ocho viviendas, podemos decir que ocho familias de Villa Benjamín Aráoz tienen un techo digno. Inauguramos un alumbrado público de tres kilómetros y medio en la localidad de Taruca Pampa, sobre la ruta 304 y en el barrio La Ex-Estación. También dejamos inaugurados seis mil metros cuadrados de adoquines sobre la calle Belgrano en Villa Benjamín Aráoz. Obviamente dependemos de las próximas elecciones del 26 de octubre para poder seguir dando respuesta a los vecinos, y acá en Villa Benjamín Aráoz vamos a tener una victoria contundente.”

Cabral explicó que las obras se enmarcaron en dos programas de vivienda. “Por un lado está el PROMAT, que es un programa de emergencia que realizamos en conjunto con las comunas rurales, el Ministerio del Interior y el de Obras Públicas. Nosotros proveemos los materiales y la asistencia técnica, mientras que la comuna pone la mano de obra. Así se entregaron seis módulos habitacionales. Además, a través del programa Reconstruir, terminamos dos viviendas que estaban abandonadas desde hace muchos años, con financiamiento íntegramente provincial”, destacó.

Noguera remarcó la importancia de estas intervenciones para la zona. “No solo inauguramos iluminación, sino también pavimento articulado, soluciones habitacionales y viviendas. Son respuestas concretas, reales, para el Tucumán profundo, que históricamente ha estado postergado. Hoy seguimos cimentando obras, servicios y mejor calidad de vida para nuestros vecinos”, afirmó. /Comunicación Tucumán