Jaldo inauguró varias obras y entregó vehículos en Alderetes

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una serie de inauguraciones que marcan un antes y un después para la ciudad de Alderetes. La agenda incluyó visita de obra al Club Ateneo y recorrida por el Barrio 25 de Mayo; la apertura del Parque de las Infancias, la inauguración del nuevo local escolar para Educación de Jóvenes y Adultos, Educación No Formal y Formación Profesional, la puesta en valor del ingreso a la ciudad, la presentación de nuevos vehículos para el parque automotor municipal.

El primer mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; el ministro del Interior, Darío Monteros; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro de Salud, Luis Medina Ruíz; la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez; de Tafí del Valle, Francisco Caliva; diputada Gladys Medina; pro secretario de Legislatura Alejandro Martínez; legisladores: Maia Martínez, Paula Galván, Tulio Caponio, Alejandro Figueroa, Carolina Vargas Aignasse, Patricia Lizárraga, Carlos Gómez, Gerónimo Vargas Aignasse, Walter Herrera; presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya; representante Casa de Tucumán en Buenos Aires, Enrique Salvatierra, secretario de Trabajo, Andrés Galván, concejales, comisionados comunales.

Jaldo habilitó el flamante edificio escolar que funcionará como CEJA Alderetes Sub-sede N° 11 y CEBA N° 1/54. El espacio también ofrecerá trayectos de formación profesional en oficios como sublimación artesanal, marroquinería, confección a medida y electricidad domiciliaria.

También inauguraron el Parque de las Infancias con una superficie de más de 5.000, cuenta con juegos inclusivos, camineras, playones deportivos, 22 árboles autóctonos, iluminación LED y sectores diseñados para toda la familia.

El acto incluyó la inauguración del pórtico de entrada a la ciudad, acompañado por la cruz papal, el logo de Alderetes, mástiles con banderas y un sistema de iluminación que jerarquiza el acceso.

En el marco de la jornada también presentó el parque automotor municipal, compuesto por tres camiones compactadores para recolección de residuos, dos tractores, una pala cargadora, desmalezadoras y equipamiento para mejorar el mantenimiento urbano.

El cierre estuvo marcado por el encendido del alumbrado público en el ingreso centro de la ciudad.

"Hoy hemos sido gratamente sorprendidos por la cantidad de obras que hemos visitado, incluyendo pavimentos en diferentes barrios y la mejora del alumbrado público en parques y espacios verdes", comentó Jaldo. Agregó que la comunidad ha mostrado un gran agradecimiento por estas inversiones en infraestructura, que han transformado la calidad de vida de los habitantes. También destacó la importancia de la seguridad vial, mencionando la instalación de nueva luminaria en los accesos a Alderetes. "Estas mejoras no solo embellecen la zona, sino que también salvan vidas", afirmó.

"Alderetes está creciendo, y Tucumán también", afirmó Acevedo. El vicegobernador elogió el trabajo conjunto entre los poderes legislativos y ejecutivos, subrayando que estas obras son el resultado de la colaboración entre diferentes niveles de gobierno. "Es fundamental priorizar lo que realmente importa: Tucumán y cada una de nuestras jurisdicciones", expresó. Acevedo también felicitó a la intendenta Graciela Gutiérrez y al legislador Aldo Salomón por su compromiso con el desarrollo de la ciudad. "Estamos trabajando de manera conjunta, logrando un equilibrio fiscal que permite volcar el superávit en obras que benefician a todos los tucumanos", agregó.

"Hoy fue un día muy peronista y productivo, donde hemos podido inaugurar pavimentos, una escuela de adultos y un parque temático para las infancias", destacó Gutiérrez. La intendenta también mencionó la presentación de nuevos vehículos para el municipio y la instalación de un pórtico con el escudo de gestión en uno de los puentes que conecta con el aeropuerto. "La gente nos recibió con alegría en el parque de las infancias, agradeciendo que, en tiempos difíciles, nuestro gobernador no está abandonando Tucumán", afirmó. Gutiérrez subrayó el compromiso de su gestión por mejorar la calidad de vida de los vecinos de Alderete. "Estamos trabajando arduamente para brindar mejores ingresos y servicios a la comunidad. La gente se está dando cuenta de los cambios positivos que estamos implementando", expresó.

Pablo Arredondo, director del CEJA Alderete, compartió detalles sobre la institución durante la inauguración de su nueva subsede. Con más de veinte años de trayectoria en la educación para jóvenes y adultos, el CEJA Alderete se ha consolidado como un pilar fundamental en la formación de cientos de alumnos.

Arredondo destacó que la institución cuenta con una sede principal y tres subsedes, con una matrícula que oscila entre quinientos cincuenta y seiscientos estudiantes. "Ofrecemos terminalidad de primaria y secundaria para adultos, además de tres trayectos de formación profesional en inglés, costura y carpintería", explicó el director.

La inauguración coincidió con una muestra institucional de formación profesional, donde se presentaron diversas especialidades como peluquería, gastronomía e informática, provenientes de varias instituciones de los departamentos de Burullaco, Cruz Alta y Leales. "Este evento refleja la diversidad de trayectos que ofrecemos y la colaboración entre diferentes instituciones educativas", agregó Arredondo.

El director también se refirió a las expectativas futuras del CEJA Alderete, resaltando su compromiso con la comunidad. "Nuestra misión es brindar oportunidades educativas a generaciones de Alderete y comunidades cercanas. Gracias al apoyo del municipio y del Ministerio de Educación, estamos ampliando nuestras capacidades para incluir más trayectos de formación profesional", afirmó. /Comunicación Tucumán