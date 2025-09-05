Jaldo llamó a la militancia a fortalecer la unidad del peronismo

Tras la recorrida de obras en la ciudad de Aguilares, el gobernador Osvaldo Jaldo, junto a la dirigencia y militancia del departamento de Río Chico, participó en un masivo acto político donde se destacó la importancia de la unidad de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre. El encuentro, realizado en un polideportivo municipal, reunió a dirigentes, militantes y simpatizantes del Frente Tucumán Primero.

En su discurso, el gobernador Osvaldo Jaldo resaltó que el objetivo de su visita era "conversar con la militancia y la dirigencia política, social, gremial, con empresarios y comerciantes". Enfatizó que el Frente Tucumán Primero es un espacio que “tiene propuestas, tiene gestión, tiene obras y servicios para mostrar y camina a la par de la gente”.

El vicegobernador Miguel Acevedo vinculó directamente la gestión con el respaldo electoral, afirmando que “la gestión es lo que está en juego en estas elecciones”. Subrayó la necesidad de un triunfo contundente para que el gobernador pueda "estar fuerte ante Nación y exigir los recursos que a Tucumán le corresponden".

La intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, instó a la militancia a redoblar esfuerzos y trabajar unidos hasta el día de la elección: “Las elecciones van a ser muy difíciles. Tenemos que trabajar fuerte, todos unidos”.

Elia Fernández, diputada nacional, valoró la cohesión del peronismo local y destacó que "el departamento de Río Chico está trabajando unido por las elecciones del 26 de octubre". Hizo un llamado a conseguir "un triunfo contundente" para que los intendentes y el gobernador puedan continuar con su labor.

Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, calificó el encuentro como un “multitudinario acto” y aseguró que el mensaje del gobernador fue "esperanzador" y centrado en "defender a Tucumán". Afirmó estar convencido de que la única alternativa para los tucumanos el 26 de octubre es la lista que encabeza Osvaldo Jaldo.

Finalmente, el legislador Javier Noguera puso en valor el contraste de la gestión local con la nacional: “La obra pública sigue siendo motor de transformación, de realidades, de vida de muchos de los tucumanos que expresan ese agradecimiento y ese compromiso político que, sin ninguna duda, va a transformarse también en el triunfo del peronismo en las elecciones del veintiséis de octubre”.