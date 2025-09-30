Jaldo participó de la supervisión de obras de agua potable en Alberdi

El vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Miguel Acevedo supervisó el inicio de obras en Juan Bautista Alberdi. Se trata de renovación de cloacas, perforación de pozos de agua. Estas obras forman parte de un plan integral financiados íntegramente con recursos de la Provincia y de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). A su vez, la ciudad también contará con nuevos vehículos, los bomberos con autobombas.

Participó del acto el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente Primero de la Legislatura, Aldo Salomón; ministro del Interior, Darío Monteros; diputados Elia Fernández, Gladys Medina, Agustín Fernández; interventor de Alberdi Guillermo Norry; los legisladores Nancy Bulacios, Carlos Funez, Sandra Figueroa, Sara Lazarte, Carlos Gómez, Roque Argañaraz, Carolina Vargas Aignasse, Alberto Olea, Alejandra Cejas, Walter Herrera, Patricia Lizárraga, Leopoldo Rodríguez, Alejandro Figueroa; intendentes de Aguilares, Gimena Mansilla; de Alderetes, Graciela Gutíerrez; de Lules Marta Albarracín; de La Cocha, Gabriela Rodríguez; secretario de Gobierno, Raúl Albarracín; prosecretario de la Legislatura Alejandro Martínez; el titular de la SAT Marcelo Caponio; del IPLA, Dante Loza; los secretarios generales de UOCRA, David Acosta; de UTA César González; el candidato a intendente por Alberdi Bruno Romano.

Las obras consisten en el reemplazo de más de 2.000 metros de colectores, que ya renovaron las calles Lídolo, Quintero y la avenida Belgrano.

En ese sentido, Acevedo remarcó que “Hoy en Alberdi cumplimos con un recorrido de lo que se estaba haciendo. Estamos viendo, muy contento, que no se detiene el trabajo y que la institucionalidad se respeta a rajatabla, el trabajo viene siendo constante e incesante en todo, a lo largo y lo ancho de toda la provincia".

Jaldo subrayó que, a pesar de los "momentos difíciles nacionales", la gestión provincial y municipal sigue en marcha. "La gestión no se para", afirmó, destacando que el gobierno hizo "los deberes" para asegurar que los recursos y servicios esenciales lleguen a las 93 comunas y municipios del interior.

El mandatario en uso de licencia hizo un reconocimiento público a Guillermo Norris por su labor en la administración interina: "Quiero agradecer desde el corazón al gran compañero Guillermo Norris que se puso al frente con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los que viven acá".

En su balance, Jaldo detalló los logros: "Podemos decir que dentro de nuestras posibilidades hicimos obras públicas, mejoramos servicios", remarcando que son acciones históricamente cumplidas por el peronismo, como la realización del acceso a la ciudad.

Jaldo también reafirmó el compromiso del gobierno provincial de acompañar la futura gestión de Bruno Romano, asegurando que su apoyo se traducirá en un trabajo articulado. "El gobierno no se va de Alberdi. Vamos a seguir aquí", sostuvo, garantizando que el trabajo institucional continuará "a la par" del nuevo intendente.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el inicio de la perforación del pozo “Alberdi 2”, ubicado en calle Laprida, que reforzará el suministro en pleno casco urbano. Paralelamente, en Donato Álvarez avanzan las obras civiles de otro pozo ya perforado, que aportará 105 m³/h al sistema de agua potable.

A su vez, Monteros recordó que Alberdi está en el pacto social. "Significa que el Gobierno de la provincia le va a garantizar todo. Sueldo, servicio las obras que hoy con la intervención ya estamos haciendo. Hoy quedó demostrado, con la nueva perforación del pozo, el camión de desobstructor que queda en Alberdi, una camioneta que queda en Alberdi, la autobomba para los bomberos, el complejo semaforizado, una aplicación para prevenir la seguridad de más de diez mil vecinos en esta primera etapa”.

Caponio resaltó que “hoy es un día muy importante para Alberdi. Con estos dos nuevos pozos vamos a garantizar agua potable en cantidad y calidad suficiente para el 100% de los pobladores. Esta inversión de más de 1.500 millones de pesos es posible gracias a los fondos de la provincia y de la SAT, sin aporte nacional. Es un esfuerzo conjunto por y para los tucumanos.”

Norry destacó que “con este nuevo pozo, el agua potable del casco urbano quedará garantizada. Además, Alberdi recibe equipamiento moderno y un sistema innovador de seguridad como la aplicación Alerta Alberdi, que brindará protección a más de 10.000 vecinos en casos de incendio, ilícitos o violencia de género.” /Comunicación Tucumán