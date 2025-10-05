Jaldo participó de las fiestas patronales de la Virgen del Rosario en Burruyacú

El vicegobernador a cargo del Ejecutivo Miguel Acevedo encabezó este sábado los festejos conmemorativos en honor a la Virgen del Rosario en Burruyacú.

Acevedo estuvo acompañado por su esposa, Miryam Segura; el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo; su esposa, Ana María Grillo; la diputada nacional, Gladys Medina; el legislador, Javier Noguera. También participaron el ministro del Interior, Darío Monteros; el legislador Jorge Leal (h); el intendente de Burruyacú, Jorge Leal (p); de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez; los legisladores Roberto Moreno, Gerónimo Vargas Aignasse, Roque Argañaraz; el secretario de Planeamiento, Javier Morof; del IPLA, Dante Loza; y el subsecretario de Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Menéndez.

Acevedo indicó que “venimos a venerar, honrar y agradecer a la Virgen del Rosario, la patrona de este municipio” y agregó que “en Tucumán damos el ejemplo de que el equilibrio fiscal y el superávit son herramientas efectivas para brindar más salud, más educación y realizar obras públicas en toda la provincia”.

Jaldo destacó la importancia de acompañar a las comunidades en fechas de profundo significado religioso y cultural. “Hoy se está homenajeando y festejando el día de la patrona, Nuestra Señora Virgen del Rosario, que derrama bendiciones permanentemente sobre esta ciudad y todo el departamento. Venimos a acompañar al intendente Jorge Leal, a su equipo y al pueblo que siempre nos recibe con tanto cariño”, expresó.

El acto incluyó actividades religiosas y un festival gratuito para los vecinos, organizado por el municipio como cierre de la jornada festiva. “Pedimos a la Virgen del Rosario que derrame muchas bendiciones sobre este departamento, sobre Tucumán y sobre toda nuestra querida patria”, concluyó Jaldo.

Leal expresó que “estamos en un momento crítico, y estas fechas son especialmente relevantes. Es fundamental que, en esta celebración, pidamos a la Virgen y a Dios que iluminen el camino de quienes nos gobiernan”.

Hizo hincapié en la difícil situación que atraviesan los sectores populares, quienes enfrentan serias dificultades económicas. “La gente está pasando un momento muy complicado, no llega a fin de mes. Por eso, es esencial que se ilumine el corazón y el camino de nuestros gobernantes, para que podamos vivir un poco mejor”, agregó.

El intendente se mostró agradecido por la masiva participación de la comunidad en la celebración. “Estoy muy contento de recibir a tanta gente y disfrutar de esta fiesta. Pedimos el acompañamiento de nuestra Virgen, del Señor Jesucristo y de Dios, para que todos los argentinos podamos vivir un poco mejor en el futuro”, concluyó.

Medina dijo que “es un honor estar aquí, celebrando junto a la comunidad en este día tan significativo”.

La diputada destacó que “hoy celebramos no solo el Día de la Patrona, sino también el compromiso de todos los que trabajan por el bienestar de nuestro departamento”.

Por último, Monteros pidió “a la Virgen que guíe los destinos del gobernador Jaldo en su mandato, reconociendo su labor por Tucumán y lo que aún queda por hacer en beneficio de los vecinos de la provincia”. /Comunicación Tucumán