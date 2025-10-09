TAFI VIEJO
Jaldo participó del acto aniversario de la Agrupación 8 de octubre
Cierre de supermercado en Tucumán: qué pasó y cómo afecta a los empleados
Cencosud confirmó, mediante una filtración interna, el cierre de la sucursal de Supermercados Vea ubicada en la calle Córdoba, una decisión que afecta directamente al comercio en el microcentro tucumano.
Comprador potencial de Carrefour aplicó ajuste y dejó a 1.000 empleados sin trabajo
Una importante marca despidió cerca de 1.000 trabajadores en Chile mientras se perfila como candidata a quedarse con Carrefour en Argentina
FALLO JUDICIAL
Restituirán pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas
La Justicia Federal resolvió un amparo promovido por el Defensor del Pueblo.
