El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió este miércoles al proyecto que impulsa La Libertad Avanza en Tucumán para eliminar las comunas rurales y cuestionó con firmeza la propuesta.

“Ellos plantean eso porque no conocen el interior del país, ni el interior de Tucumán. Hoy a las autoridades en las comunas las elige la voluntad popular. Ellos le tienen miedo al pueblo, no tienen candidato en el interior. No conocen a la gente, menos van a tener candidatos”, expresó Jaldo en rueda de prensa desde San Andrés.

En ese sentido, sostuvo que “les resulta más fácil eliminar las comunas que salir a trabajar y ponerse a disposición de los que vivimos en el interior”, y destacó la importancia de un Estado presente: “Por ejemplo, aquí en San Andrés, quién mejoraría las calles si no fuese el Estado comunal presente, o el alumbrado, quién atendería la salud, la seguridad y la educación sino es el Estado provincial y comunal”.

Asimismo, Jaldo aseguró: “Los libertarios tienen que salir a recorrer cada pueblo del interior para darse cuenta del rol que cumplen cada una de las instituciones provinciales, municipales y comunales”.

El Gobernador en uso de licencia también cuestionó la política nacional de recorte de fondos a las provincias: “En momentos donde ellos le están quitando derechos a las provincias, se están quedando con recursos del Gobierno provincial, municipal y comunal, de la gente que vive en el interior. Nosotros podríamos hacer muchas más obras si el Gobierno nacional nos mandara los recursos que nos corresponden. Podríamos tener más obras de infraestructura, comprar más equipamiento para dar mejores servicios en los barrios nuevos que se fueron construyendo”.

Finalmente, Jaldo concluyó: “Cuando la Nación se dé cuenta que el interior existe, ojalá cambien la actitud que tienen. Lo que digan los libertarios de la provincia de Tucumán no me sorprende, porque no la conocen”. /Comunicación Tucumán