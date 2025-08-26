El gobernador Osvaldo Jaldo se pronunció este martes sobre el conflicto que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y destacó la necesidad de que la causa sea investigada por la Justicia Federal. En el marco de la pesquisa se realizaron 14 allanamientos, donde se secuestró documentación vinculada a compras y licitaciones de medicamentos, además de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos; pese a la magnitud del operativo y al secreto de sumario.

Jaldo advirtió sobre el contexto político y manifestó su rechazo a cualquier aprovechamiento partidario: "Primero, estamos en momentos electorales y creo que lo peor que puede pasar es que en situaciones de este tipo, que son graves, se quiera sacar rédito político". El mandatario insistió en que los hechos deben esclarecerse sin injerencias y encomendó el esclarecimiento a la Justicia para que se determine la verdad sobre lo sucedido en áreas del Estado nacional que, según dijo, involucran a funcionarios de alto rango.

El mandatario añadió que a la comunidad no le interesa la opinión de los políticos, sino la de los magistrados: "A la comunidad, en este tema, no le interesa la opinión de los políticos, sino que le interesa la opinión de los jueces". Reclamó evitar la politización del caso porque, sostuvo, eso impediría llegar a una resolución clara; y pidió que, si existen audios o pruebas que acrediten responsabilidad, se aplique el peso de la ley "como le cae a cualquier ciudadano".

Finalmente, Jaldo pidió que se deje actuar a la Justicia Federal para que se llegue a la verdad, la cual —afirmó— es lo que desean tanto el pueblo argentino como el tucumano. El llamado a la investigación federal apunta a garantizar transparencia y a que las responsabilidades, en su caso, se determinen mediante el debido proceso.