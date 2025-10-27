El gobernador Osvaldo Jaldo retomó este lunes sus funciones al frente del Poder Ejecutivo tras la licencia que había tomado para encabezar la lista de diputados nacionales por el frente Tucumán Primero. En su regreso, encabezó una reunión de gabinete junto al vicegobernador Miguel Acevedo y analizó los resultados de las elecciones generales del domingo.

“Retomo la conducción del Poder Ejecutivo con una reunión de gabinete. Vamos a evaluar las tareas que se han venido realizando y cómo seguimos adelante con las acciones programadas”, expresó el mandatario, quien reconoció el esfuerzo de la extensa campaña electoral iniciada en mayo.

Jaldo destacó que su frente alcanzó el 51% de los votos, unos 510.000 sufragios, ubicándose como la quinta fuerza a nivel nacional. Tucumán fue una de las provincias con mayor participación electoral del país, con más del 76% de votantes.

Consultado sobre la imposibilidad de obtener una tercera banca en el Congreso, el gobernador explicó que la definición se dio entre las otras fuerzas en disputa: “No fue un problema nuestro. El segundo espacio creció más de lo esperado y el tercero hizo una elección muy mala. Los votos que perdió Sánchez fueron a La Libertad Avanza, y eso definió el resultado”.

A nivel nacional, Jaldo consideró que el triunfo de Javier Milei en varias provincias tuvo relación con “la incidencia de los Estados Unidos en lo económico y en lo institucional”. En ese sentido, mencionó el respaldo político y financiero recibido por el presidente libertario y calificó de “inusual” el apoyo expresado por Donald Trump.

Sobre su relación con la administración nacional, Jaldo confirmó haber mantenido diálogo con Lisandro Catalán, ministro del Interior, y remarcó su predisposición a mantener un vínculo institucional fluido: “Todo lo que podamos hacer desde Tucumán para contribuir a la gobernabilidad y al crecimiento de la Argentina, lo vamos a seguir haciendo”.

El mandatario también adelantó que no habrá cambios en el gabinete y que su gestión se enfocará en mantener el ritmo de las obras públicas. Entre ellas mencionó la ampliación del aeropuerto, la doble vía El Bracho–Villa Quinteros y la penitenciaría de Las Talitas. Además, informó que esta semana trabajará junto al ministro de Economía en la presentación del presupuesto provincial 2026 ante la Legislatura.

“Queremos cerrar el año con solidez, cumplir con las obligaciones salariales y sostener el ritmo de obras que generan empleo y dinamizan la economía”, afirmó. Finalmente, defendió la estrategia electoral del peronismo tucumano: “En Tucumán el candidato de nuestro frente le ganó al presidente. Mientras en otras provincias Milei se impuso a los gobernadores, aquí el peronismo demostró fortaleza y unidad”.