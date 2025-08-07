El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el miércoles un almuerzo de camaradería, del cual participaron intendentes y legisladores del PJ.

Mientras se dilatan las definiciones sobre las candidaturas que presentará el oficialismo para las nacionales del 26 de octubre, crecen las señales de unidad puertas adentro del Partido Justicialista (PJ) de Tucumán.

El mitin se desarrolló fuera de la agenda oficial. El único funcionario que acompañó al tranqueño a la cita fue el ministro del Interior, Darío Monteros, principal nexo con los jefes municipales de las secciones Este y Oeste. Estuvieron además el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla y el vicepresidente primero Aldo Salomón. También formaron parte del encuentro, los parlamentarios Carlos Najar, Carlos Gallia, Leopoldo Rodríguez y Alejandra Cejas.

No hubo novedades respecto a los nombres de la lista oficial del frente “Tucumán Primero”, se estima que las definiciones se estirarán lo más cerca del domingo 17, fecha límite para confirmar las nóminas ante la JNE.

¿De qué habló Jaldo con los intendentes?.

“Se conversó sobre las elecciones, nos dijo que las encuestas ayudan, pero nos pidió que cada uno haga un esfuerzo grande para que todo salga bien”, contó uno de los comensales. A la vez, se transmitió que la situación de Javier Milei “no es igual que en 2023”, cuando el líder de La Libertad Avanza ganó en Tucumán. Y se planteó que, así como los libertarios apuntan a “nacionalizar” los comicios, el oficialismo tucumano necesita “provincializar” la discusión, haciendo foco en la gestión y en el modelo de “Estado presente”. También se diálogo sobre la elección de Alberdi -asistió el interventor Guillermo Norry-, y se anticipó que el PJ presentará un solo candidato a intendente.

Uno de los datos más relevantes del almuerzo fue la presencia de la intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez, esposa del legislador Javier Noguera, referente del frente “Fuerza Patria”. ¿Esto confirma el acuerdo en el peronismo? No, pero es una nueva señal en ese sentido, en especial, tras varios meses de tensión entre la Casa de Gobierno y la “Ciudad del Limón”.

De hecho, la mayoría de los partidos que había rubricado el acta del armado antimileísta acercó en estos días documentación a los apoderados de “Tucumán Primero” para sumarse al frente jaldista, algo que habría charlado el gobernador con el senador Juan Manzur.

Todo esto abona la hipótesis de que Jaldo estaría al frente de la boleta, seguido por la bandeña Gladys Medina -actual diputada del bloque Independencia- y el propio Noguera. De todos modos, restan algunas definiciones internas en el peronismo. Por ejemplo, se espera que este jueves se sume a la estructura oficialista el partido Frente Renovador (FR), que a nivel nacional lidera Sergio Massa y en Tucumán tiene por referentes a los hermanos Pablo Yedlin (diputado) y Gabriel Yedlin (legislador). Al margen de los papeleos y las presentaciones a través de los apoderados, todo indica que la idea del justicialismo es no mostrar las cartas cuando todavía quedan unos 10 días por delante para registrar las listas ante la Justicia Nacional Electoral.

Mientras tanto, el vicegobernador Miguel Acevedo se pronunció por la unidad bajo el sello de “Tucumán Primero”, en sintonía con lo que había dicho Jaldo esta semana. “Hace tiempo vengo diciendo que el manzurismo y el jaldismo quedaron atrás, después de las elecciones de 2021. Hoy no hay etiquetas: hay un solo espacio, un solo peronismo”, expresó el presidente de la Legislatura.