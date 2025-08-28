El gobernador Osvaldo Jaldo, durante la inauguración de un puente sobre el Río Marapa en Graneros, se refirió a los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora, donde el presidente Javier Milei fue agredido durante una caravana.

En este sentido, Jaldo expresó un firme rechazo a los hechos de violencia política, “repudiamos públicamente estas actitudes, vengan de donde vengan. No debemos permitir que en democracia ocurran este tipo de agresiones. La democracia nos costó mucho conseguirla y debemos cuidarla”.

El gobernador llamó a preservar la convivencia democrática y la paz social en Tucumán: “Pedimos que todos los partidos cuiden la democracia. Los candidatos deben poder expresar sus propuestas libremente y los ciudadanos votar en paz el próximo 26 de octubre”.