Jaldo sobre la agresión a Milei: “Repudiamos públicamente estas actitudes"
"No debemos permitir que en democracia ocurran este tipo de agresiones", sostuvo el gobernador sobre el hecho de violencia que sufrió el jefe de Estado nacional en lomas de Zamora.
El gobernador Osvaldo Jaldo, durante la inauguración de un puente sobre el Río Marapa en Graneros, se refirió a los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora, donde el presidente Javier Milei fue agredido durante una caravana.
En este sentido, Jaldo expresó un firme rechazo a los hechos de violencia política, “repudiamos públicamente estas actitudes, vengan de donde vengan. No debemos permitir que en democracia ocurran este tipo de agresiones. La democracia nos costó mucho conseguirla y debemos cuidarla”.
El gobernador llamó a preservar la convivencia democrática y la paz social en Tucumán: “Pedimos que todos los partidos cuiden la democracia. Los candidatos deben poder expresar sus propuestas libremente y los ciudadanos votar en paz el próximo 26 de octubre”.