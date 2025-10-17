El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, confirmó que la Provincia aguarda una convocatoria formal para coordinar la posible visita del presidente Javier Milei, prevista para mañana en el marco de la campaña electoral rumbo al 26 de octubre. Según el mandatario, “tuvimos una comunicación entre la parte de Protocolo de Presidencia y Protocolo de la Provincia de Tucumán, en la que se avisó que el Presidente estaría visitando mañana la provincia”, por lo que esperan la confirmación oficial para precisar detalles logísticos y de seguridad.

Jaldo resaltó la predisposición institucional provincial para facilitar el desarrollo de la actividad presidencial y garantizar la seguridad necesaria. “Por supuesto que oficialmente vamos a esperar la convocatoria que nos puedan hacer para colaborar con la seguridad, con la que no hay duda que contará el mandatario nacional”, indicó, y agregó que la intención es que el presidente pueda “venir y desarrollar su tarea con su espacio político y candidatos, y pueda regresar tranquilamente a Capital Federal”.

El gobernador subrayó además el carácter institucional de la relación con el Gobierno nacional y la importancia de la colaboración entre niveles del Estado. “Le daremos toda la seguridad que un presidente, al margen del espacio político, requiere, porque hay que cuidarlo y respetar su investidura”, afirmó, enfatizando el compromiso de la Provincia con el respeto institucional y la coordinación operativa ante la eventual visita.