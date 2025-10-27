Este lunes, el gobernador Osvaldo Jaldo retomó sus funciones al frente del Poder Ejecutivo provincial para encabezar una reunión de gabinete junto a ministros y secretarios de Estado para evaluar la gestión y definir los próximos pasos de gobierno. En ese marco, ratificó, en una rueda de prensa desde Casa de Gobierno, que no habrá modificaciones en el gabinete.

“Felizmente, la campaña terminó ayer y hoy retomo la gestión institucional que nunca paró. Se vino llevando adelante de la mano del vicegobernador, Miguel Acevedo”, destacó.

En ese marco, detalló: “Los ministros me van a informar las tareas que realizaron y cómo seguimos hacia adelante con lo programado y planificado. El Gobierno nunca se detuvo. Ahora, con el resultado electoral ya definido, seguimos trabajando con más fuerza por los tucumanos”, afirmó.

Al ser consultado sobre posibles cambios en el gabinete provincial, Jaldo aseguró: “Yo lo adelanté y de ninguna manera tengo previsto hacer ningún cambio por el momento”, sostuvo.

Asimismo, remarcó la importancia de fortalecer la gestión de gobierno hacia fin de año: “Tenemos que trabajar para llegar lo más sólidamente posible a fin de año, para poder atender todas las obligaciones que tenemos en materia salarial y para tratar de continuar e incrementar las obras, como el Procrear, la penitenciara de Las Talitas y muchas otras que tenemos en ejecución”.

En ese sentido, Jaldo adelantó que “se buscará acelerar el proceso de los avances físicos de las obras porque dinamizan la economía y generan más puestos de trabajo”.

Recordó que los diversos trabajos de infraestructura permitieron que “Tucumán esté entre las tres provincias que han disminuido el desempleo, de acuerdo a los últimos índices que dio el Instituto de Estadística y Censo de la de la Nación”.