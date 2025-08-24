Jaldo supervisó obras en el Parque Meyer

El gobernador, Osvaldo Jaldo, visitó la villa turística de El Cadillal donde recorrió obras comunitarias en el Parque Botánico Teodoro Meyer. El proyecto, que forma parte del Plan Independencia del Gobierno de Tucumán, busca jerarquizar este espacio verde con infraestructura recreativa, ecológica y educativa.

El Parque Meyer, ubicado a pocos metros del acceso a El Cadillal, se transformará, concluidos los trabajos, en un parque botánico con caminerías, juegos infantiles, merenderos, pistas de salud, estaciones ecológicas y sectores de descanso. Además, contará con una nueva parada de ómnibus refuncionalizada y un área de contemplación que pondrá en valor la flora nativa del lugar. Con esta obra, El Cadillal sumará un nuevo punto de interés a su variada oferta, diversificando sus espacios y mejorando la experiencia de quienes lo eligen como destino de descanso y recreación.

Jaldo fue acompañado por los ministros Darío Monteros (Interior); la diputada nacional, Gladys Medina; el presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya y el secretario de Turismo, Marcos Díaz y el delegado comunal de El Cadillal, Dante Delgado.

Jaldo explicó: “la provincia está haciendo una inversión importante. Es una recuperación de un espacio verde, donde no hay duda que ahí va a concurrir la familia, el papá, la mamá, los chicos, y es un lugar que está casi al ingreso de El Cadillal. Es una obra que la vamos a terminar, si Dios quiere, en septiembre, donde va a contar con cominerías nuevas, bancos, juegos infantiles, un arbolado preservando el que tiene y mejorándolo, pero fundamentalmente un espacio que va a ser el encuentro de las familias de los que viven acá en El Cadillal, pero también de los miles de tucumanos que nos visitan todos los fin de semana y muchos que tienen casa y que viven en este lugar”.

“Así que la verdad que el Ente de Turismo está haciendo un gran trabajo para recuperar los espacios verdes de todas las zonas turísticas y ponerlas a disposición de cada uno de los vecinos y de los miles y miles de turistas que nos visitan en diferentes épocas en la provincia de Tucumán”, concluyó.